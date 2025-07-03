Российские туристы могут отказаться от поездок в Азербайджан

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Несколько лет назад страна входила в десятку популярных направлений для отдыха россиян
Несколько лет назад страна входила в десятку популярных направлений для отдыха россиян Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с рекомендацией к гражданам РФ проявлять максимальную осторожность при поездках в Азербайджан. На фоне подобных заявлений российский туризм в Азербайджан может быть практически остановлен.

По данным «Турпрома», если еще несколько лет назад страна входила в десятку популярных направлений для отдыха и экскурсий среди россиян, то сейчас спрос на поездки резко упадет. Сложившаяся ситуация негативно сказывается не только на туристической отрасли Азербайджана, но и на соседних странах региона — Армении и Грузии. Многие россияне раньше использовали Баку как транзитный пункт или включали Азербайджан в комплексные маршруты по всему Закавказью. Теперь опасения по поводу безопасности могут коснуться и других стран региона, несмотря на отсутствие аналогичных инцидентов.

Азербайджан традиционно предлагал российским туристам разнообразные возможности для отдыха. Столица Баку славится историческим центром Ичери-Шехер, внесенным в список ЮНЕСКО, а также многочисленными архитектурными памятниками. Каспийское побережье привлекало любителей пляжного отдыха, а национальная кухня и природные достопримечательности — гурманов и поклонников экотуризма.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с рекомендацией к гражданам РФ проявлять максимальную осторожность при поездках в Азербайджан. На фоне подобных заявлений российский туризм в Азербайджан может быть практически остановлен. По данным «Турпрома», если еще несколько лет назад страна входила в десятку популярных направлений для отдыха и экскурсий среди россиян, то сейчас спрос на поездки резко упадет. Сложившаяся ситуация негативно сказывается не только на туристической отрасли Азербайджана, но и на соседних странах региона — Армении и Грузии. Многие россияне раньше использовали Баку как транзитный пункт или включали Азербайджан в комплексные маршруты по всему Закавказью. Теперь опасения по поводу безопасности могут коснуться и других стран региона, несмотря на отсутствие аналогичных инцидентов. Азербайджан традиционно предлагал российским туристам разнообразные возможности для отдыха. Столица Баку славится историческим центром Ичери-Шехер, внесенным в список ЮНЕСКО, а также многочисленными архитектурными памятниками. Каспийское побережье привлекало любителей пляжного отдыха, а национальная кухня и природные достопримечательности — гурманов и поклонников экотуризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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