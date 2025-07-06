06 июля 2025

Под Пермью высадится воздушный десант китайцев и мексиканцев

Парашютисты из Китая и Мексики прибудут на пермский фестиваль «Крылья Пармы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парашютисты покажут трюки на фестивале «Крылья Пармы» (архивное фото)
Парашютисты покажут трюки на фестивале «Крылья Пармы» (архивное фото) Фото:

Парашютисты из Китая и Мексики примут участие в пермском авиационном фестивале «Крылья Пармы». Они покажут свое мастерство вместе с коллегами из Москвы и Перми, рассказали организаторы.

«Запланированы выступление парашютистов из Китая и Мексики, а также прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта на высоте 100 метров. Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут «купольное пилотирование», в которой скорость приземления может достигать 150 км/ч. Купольную акробатику продемонстрирует команда московских парашютистов «Мечта»», — говорится на сайте правительства Прикамья.

Среди пилотажных групп свое участие на «Крыльях Пармы» подтвердила авиационная группа высшего пилотажа «Первый полет» на поршневых самолетах. Впервые на авиашоу будет организована выставка беспилотников. Кроме этого, будет возможность полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА. Хедлайнером музыкальной части, как рассказывало URA.RU, станет певица Пелагея. Фестиваль состоится 12 июля на аэродроме Фролово.

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Парашютисты из Китая и Мексики примут участие в пермском авиационном фестивале «Крылья Пармы». Они покажут свое мастерство вместе с коллегами из Москвы и Перми, рассказали организаторы. «Запланированы выступление парашютистов из Китая и Мексики, а также прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта на высоте 100 метров. Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут «купольное пилотирование», в которой скорость приземления может достигать 150 км/ч. Купольную акробатику продемонстрирует команда московских парашютистов «Мечта»», — говорится на сайте правительства Прикамья. Среди пилотажных групп свое участие на «Крыльях Пармы» подтвердила авиационная группа высшего пилотажа «Первый полет» на поршневых самолетах. Впервые на авиашоу будет организована выставка беспилотников. Кроме этого, будет возможность полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА. Хедлайнером музыкальной части, как рассказывало URA.RU, станет певица Пелагея. Фестиваль состоится 12 июля на аэродроме Фролово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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