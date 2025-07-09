09 июля 2025

В реке Сургута обнаружен розлив нефтепродуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь нефтяного пятна составила 300 квадратных метров
Площадь нефтяного пятна составила 300 квадратных метров Фото:

В Сургуте на реке Сайма зафиксирован разлив нефтепродуктов. По информации начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрея Рачева, загрязнение обнаружили 5 июля в районе Университетской улицы. Предположительно, в воду попало машинное масло, а площадь пятна составила около 300 квадратных метров.

«На сегодняшний день собрано уже порядка 5 кубических метров загрязненной травы, сорбента. Работы продолжаются, думаю, на это уйдет 2-3 дня. Что касается причин загрязнения, они устанавливаются. Предварительно, нефтепродукты попали в реку с ливневого коллектора на улице Университетской», — сообщил Андрей Рачев.

Меры по локализации последствий разлива были приняты оперативно: для предотвращения распространения нефтепродуктов по течению реки сразу после обнаружения загрязнения установили два боновых ограждения, а ранее на этом же участке уже действовал еще один защитный пост. Работы по очистке территории продолжаются, собранные опасные отходы будут отправлены на утилизацию. Специалисты также проводят обследование ливневой канализации и смежных объектов для выявления источника попадания нефтепродуктов.

Ханты-мансийские специалисты МЧС России сконструировали пожарно-спасательный катер, скорость которого достигает 80 километров в час. Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты, ликвидировать розлив нефтепродуктов в регионе.

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В Сургуте на реке Сайма зафиксирован разлив нефтепродуктов. По информации начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрея Рачева, загрязнение обнаружили 5 июля в районе Университетской улицы. Предположительно, в воду попало машинное масло, а площадь пятна составила около 300 квадратных метров. «На сегодняшний день собрано уже порядка 5 кубических метров загрязненной травы, сорбента. Работы продолжаются, думаю, на это уйдет 2-3 дня. Что касается причин загрязнения, они устанавливаются. Предварительно, нефтепродукты попали в реку с ливневого коллектора на улице Университетской», — сообщил Андрей Рачев. Меры по локализации последствий разлива были приняты оперативно: для предотвращения распространения нефтепродуктов по течению реки сразу после обнаружения загрязнения установили два боновых ограждения, а ранее на этом же участке уже действовал еще один защитный пост. Работы по очистке территории продолжаются, собранные опасные отходы будут отправлены на утилизацию. Специалисты также проводят обследование ливневой канализации и смежных объектов для выявления источника попадания нефтепродуктов. Ханты-мансийские специалисты МЧС России сконструировали пожарно-спасательный катер, скорость которого достигает 80 километров в час. Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты, ликвидировать розлив нефтепродуктов в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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