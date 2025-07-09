В реке Сургута обнаружен розлив нефтепродуктов

В Сургуте на реке Сайма зафиксирован разлив нефтепродуктов. По информации начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрея Рачева, загрязнение обнаружили 5 июля в районе Университетской улицы. Предположительно, в воду попало машинное масло, а площадь пятна составила около 300 квадратных метров.
«На сегодняшний день собрано уже порядка 5 кубических метров загрязненной травы, сорбента. Работы продолжаются, думаю, на это уйдет 2-3 дня. Что касается причин загрязнения, они устанавливаются. Предварительно, нефтепродукты попали в реку с ливневого коллектора на улице Университетской», — сообщил Андрей Рачев.
Меры по локализации последствий разлива были приняты оперативно: для предотвращения распространения нефтепродуктов по течению реки сразу после обнаружения загрязнения установили два боновых ограждения, а ранее на этом же участке уже действовал еще один защитный пост. Работы по очистке территории продолжаются, собранные опасные отходы будут отправлены на утилизацию. Специалисты также проводят обследование ливневой канализации и смежных объектов для выявления источника попадания нефтепродуктов.
Ханты-мансийские специалисты МЧС России сконструировали пожарно-спасательный катер, скорость которого достигает 80 километров в час. Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты, ликвидировать розлив нефтепродуктов в регионе.
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