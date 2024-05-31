31 мая 2024

Жители ХМАО разработали скоростной пожарно-спасательный катер

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Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты архивное фото)
Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты архивное фото) Фото:

Ханты-мансийские специалисты МЧС России сконструировали пожарно-спасательный катер, скорость которого достигает 80 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Опытный образец разрабатывали ханты-мансийские специалисты МЧС России, АГПС МЧС России и российские конструкторы. Катер уже успешно прошел ходовые и технические испытания», — написала пресс-служба ведомства. Уточняется, что это будет пожарно-спасательный катер. 

Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты, ликвидировать розлив нефтепродуктов в регионе. Скорость катера развивается до 80 километров в час. Мощность — до 450 лошадиных сил.

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Ханты-мансийские специалисты МЧС России сконструировали пожарно-спасательный катер, скорость которого достигает 80 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Опытный образец разрабатывали ханты-мансийские специалисты МЧС России, АГПС МЧС России и российские конструкторы. Катер уже успешно прошел ходовые и технические испытания», — написала пресс-служба ведомства. Уточняется, что это будет пожарно-спасательный катер.  Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты, ликвидировать розлив нефтепродуктов в регионе. Скорость катера развивается до 80 километров в час. Мощность — до 450 лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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