Жители ХМАО разработали скоростной пожарно-спасательный катер

Ханты-мансийские специалисты МЧС России сконструировали пожарно-спасательный катер, скорость которого достигает 80 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба
«Опытный образец разрабатывали ханты-мансийские специалисты МЧС России, АГПС МЧС России и российские конструкторы. Катер уже успешно прошел ходовые и технические испытания», — написала пресс-служба ведомства. Уточняется, что это будет пожарно-спасательный катер.
Техника будет дислоцироваться в Сургуте и защищать труднодоступные населенные пункты, ликвидировать розлив нефтепродуктов в регионе. Скорость катера развивается до 80 километров в час. Мощность — до 450 лошадиных сил.
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