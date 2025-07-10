Бригада морской пехоты ВСУ получила удар «Искандером» от ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удар был нанесен комплексом «Искандер»
Удар был нанесен комплексом «Искандер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы поразили пункт временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным ударом комплекса «Искандер». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах зафиксирован момент поражения цели ракетным ударом и последовавший взрыв. По информации ведомства, временный пункт размещения подразделений ВСУ располагался в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области. Все обнаруженные объекты противника были ликвидированы.

Ранее ВС РФ продвинулись на западных окраинах ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, армия России приближается к очередному участку границы между ДНР и Днепропетровской областью, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские бойцы поразили пункт временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным ударом комплекса «Искандер». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах зафиксирован момент поражения цели ракетным ударом и последовавший взрыв. По информации ведомства, временный пункт размещения подразделений ВСУ располагался в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области. Все обнаруженные объекты противника были ликвидированы. Ранее ВС РФ продвинулись на западных окраинах ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, армия России приближается к очередному участку границы между ДНР и Днепропетровской областью, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...