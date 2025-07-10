Бригада морской пехоты ВСУ получила удар «Искандером» от ВС РФ

Российские бойцы поразили пункт временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным ударом комплекса «Искандер». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах зафиксирован момент поражения цели ракетным ударом и последовавший взрыв. По информации ведомства, временный пункт размещения подразделений ВСУ располагался в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области. Все обнаруженные объекты противника были ликвидированы.
Ранее ВС РФ продвинулись на западных окраинах ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, армия России приближается к очередному участку границы между ДНР и Днепропетровской областью, передает «Национальная служба новостей».
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