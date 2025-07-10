10 июля 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО разведчиком Ильдаром Саитовым

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащего не стало 19 декабря 2024 года
Военнослужащего не стало 19 декабря 2024 года Фото:

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Верещагино (Пермский край) Ильдар Саитов. Он служил в разведывательном подразделении. 

«11 июля мы простимся с нашим земляком. В ходе специальной военной операции 19 декабря 2024 года Ильдар Газинурович Саитов погиб. Администрация выражает глубокие соболезнования матери Надежде Александровне, супруге Ирине Владимировне, сыновьям Артему, Илье, Владиславу, Ярославу, а также всем родственникам и близким», — сообщает администрация Верещагинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Детали, касающиеся обстоятельств гибели Ильдара Саитова, а также даты его отправки на СВО, официально не разглашаются. Прощание состоится 11 июля во Дворце досуга Верещагино на улице Железнодорожная, 16. Начало церемонии запланировано на 11:00, траурный митинг — на 11:30.

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В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Верещагино (Пермский край) Ильдар Саитов. Он служил в разведывательном подразделении.  «11 июля мы простимся с нашим земляком. В ходе специальной военной операции 19 декабря 2024 года Ильдар Газинурович Саитов погиб. Администрация выражает глубокие соболезнования матери Надежде Александровне, супруге Ирине Владимировне, сыновьям Артему, Илье, Владиславу, Ярославу, а также всем родственникам и близким», — сообщает администрация Верещагинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Детали, касающиеся обстоятельств гибели Ильдара Саитова, а также даты его отправки на СВО, официально не разглашаются. Прощание состоится 11 июля во Дворце досуга Верещагино на улице Железнодорожная, 16. Начало церемонии запланировано на 11:00, траурный митинг — на 11:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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