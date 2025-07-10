В Пермском крае простятся с погибшим на СВО разведчиком Ильдаром Саитовым

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Верещагино (Пермский край) Ильдар Саитов. Он служил в разведывательном подразделении.
«11 июля мы простимся с нашим земляком. В ходе специальной военной операции 19 декабря 2024 года Ильдар Газинурович Саитов погиб. Администрация выражает глубокие соболезнования матери Надежде Александровне, супруге Ирине Владимировне, сыновьям Артему, Илье, Владиславу, Ярославу, а также всем родственникам и близким», — сообщает администрация Верещагинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Детали, касающиеся обстоятельств гибели Ильдара Саитова, а также даты его отправки на СВО, официально не разглашаются. Прощание состоится 11 июля во Дворце досуга Верещагино на улице Железнодорожная, 16. Начало церемонии запланировано на 11:00, траурный митинг — на 11:30.
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