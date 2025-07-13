Захарову рассмешило увольнение более тысячи сотрудников госдепа США

Госдеп США уволил порядка 1300 сотрудников Госдепа для реорганизации ведомства. Этот факт рассмешил официального представителя МИД России Марию Захарову.
«Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться», — написала Захарова в telegram-канале.
Ранее в Госдепе США уволили свыше 1300 сотрудников. Из них 1107 — рядовые госслужащие, 246 — дипломаты. Сокращения связали с реорганизацией ведомства для концентрации на ключевых приоритетах.
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