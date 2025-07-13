13 июля 2025
12 июля 2025

Екатеринбурженка решила жестоко наказать мужчину за измену. Фото

Женщина в Екатеринбурге решила сорвать свадьбу из-за измены жениха
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина решила испортить машину возлюбленного (архивное фото)
Женщина решила испортить машину возлюбленного (архивное фото) Фото:

На одной из улиц Екатеринбурга была обнаружена машина, обклеенная стикерами с надписью: «изменщик». Оказалось, мужчина закрутил роман с девушкой, а через пару месяцев сыграл свадьбу с другой. Разъяренная «любовница» решила отомстить жениху. Информация об этом появилась в интернете.

«Мы с апреля встречались, а сегодня я узнаю, что у него вот в этом здании свадьба сейчас. Вот сейчас пойду показываться его жене, и заклеила ему всю машину. На стикерах написано: „Изменщик“, — передает слова обманутой женщины telegram-канал „Злой Екатеринбург“.

Фото:

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На одной из улиц Екатеринбурга была обнаружена машина, обклеенная стикерами с надписью: «изменщик». Оказалось, мужчина закрутил роман с девушкой, а через пару месяцев сыграл свадьбу с другой. Разъяренная «любовница» решила отомстить жениху. Информация об этом появилась в интернете. «Мы с апреля встречались, а сегодня я узнаю, что у него вот в этом здании свадьба сейчас. Вот сейчас пойду показываться его жене, и заклеила ему всю машину. На стикерах написано: „Изменщик“, — передает слова обманутой женщины telegram-канал „Злой Екатеринбург“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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