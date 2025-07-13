На одной из улиц Екатеринбурга была обнаружена машина, обклеенная стикерами с надписью: «изменщик». Оказалось, мужчина закрутил роман с девушкой, а через пару месяцев сыграл свадьбу с другой. Разъяренная «любовница» решила отомстить жениху. Информация об этом появилась в интернете.
«Мы с апреля встречались, а сегодня я узнаю, что у него вот в этом здании свадьба сейчас. Вот сейчас пойду показываться его жене, и заклеила ему всю машину. На стикерах написано: „Изменщик“, — передает слова обманутой женщины telegram-канал „Злой Екатеринбург“.
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