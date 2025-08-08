08 августа 2025

ФНС заблокировала счета экс-футболиста и блогера Красавы за долги в миллионы рублей

Экс-футболист Евгений Савин задолжал налоговой больше семи миллионов
Савин известен выступлениями за ряд российских футбольных клубов, включая «Урал» (Екатеринбург), «Амкар» (Пермь) и «Тобол» (Тюмень).
Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заморозила банковский счет бывшего футболиста ФК «Урал» и блогера Евгения Савина (КраСава) из-за задолженности по налогам на сумму 7,541 миллиона рублей. Об этом сообщают данные сервиса «БИР-Аналитик».

«У футболиста в России зарегистрирован действующий ИП, его основной вид деятельности — „зрелищно-развлекательная и прочая“. Дата принятия решения о заморозке счета предпринимателя в санкт-петербургском филиале Альфа-банка — 6 августа 2025 года», — сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса.

В материалах также отмечается, что Савин ранее являлся учредителем нескольких юридических лиц, однако эти компании прекратили деятельность. В феврале 2024 года экс-футболиста объявили в розыск. В 2023 году суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, после чего он стал фигурантом уголовного дела по аналогичной статье. В мае 2022 года блогер уехал из России.

