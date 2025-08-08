ФНС заблокировала счета экс-футболиста и блогера Красавы за долги в миллионы рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заморозила банковский счет бывшего футболиста ФК «Урал» и блогера Евгения Савина (КраСава) из-за задолженности по налогам на сумму 7,541 миллиона рублей. Об этом сообщают данные сервиса «БИР-Аналитик».
«У футболиста в России зарегистрирован действующий ИП, его основной вид деятельности — „зрелищно-развлекательная и прочая“. Дата принятия решения о заморозке счета предпринимателя в санкт-петербургском филиале Альфа-банка — 6 августа 2025 года», — сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса.
В материалах также отмечается, что Савин ранее являлся учредителем нескольких юридических лиц, однако эти компании прекратили деятельность. В феврале 2024 года экс-футболиста объявили в розыск. В 2023 году суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, после чего он стал фигурантом уголовного дела по аналогичной статье. В мае 2022 года блогер уехал из России.
