Тело утонувшего мужчины нашли в озере Рамада под Екатеринбургом

На акватории карьера "Рамада" под Екатеринбургом обнаружили тело утонувшего 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
"На акватории карьера "Рамада" в МО "город Екатеринбург" обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1995 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", — уточнили в ведомстве.
Ранее в этом же озере у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул еще один человек. Мужчина решил искупаться после отдыха и распития напитков с друзьями и женой. Доплыл до середины озера и исчез.
В начале июля там также утонул ребенок. Подросток 13-14 лет решил переплыть водоем с друзьями, но выбраться из воды не смог.
