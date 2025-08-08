08 августа 2025

Тело утонувшего мужчины нашли в озере Рамада под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело извлекли из воды 8 августа
Тело извлекли из воды 8 августа Фото:

На акватории карьера "Рамада" под Екатеринбургом обнаружили тело утонувшего 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. 

"На акватории карьера "Рамада" в МО "город Екатеринбург" обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1995 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", — уточнили в ведомстве.

Ранее в этом же озере у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул еще один человек. Мужчина решил искупаться после отдыха и распития напитков с друзьями и женой. Доплыл до середины озера и исчез.

В начале июля там также утонул ребенок. Подросток 13-14 лет решил переплыть водоем с друзьями, но выбраться из воды не смог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На акватории карьера "Рамада" под Екатеринбургом обнаружили тело утонувшего 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.  "На акватории карьера "Рамада" в МО "город Екатеринбург" обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1995 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", — уточнили в ведомстве. Ранее в этом же озере у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул еще один человек. Мужчина решил искупаться после отдыха и распития напитков с друзьями и женой. Доплыл до середины озера и исчез. В начале июля там также утонул ребенок. Подросток 13-14 лет решил переплыть водоем с друзьями, но выбраться из воды не смог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...