В Екатеринбурге ждут сотни иностранцев из СНГ

УрГЭУ зафиксировал рост числа заявлений от иностранных абитуриентов в 2025 году

09 августа 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

538 иностранцев станут студентам уральского вуза (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В 2025 году Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) отметил заметный рост интереса со стороны иностранных граждан. За период приемной кампании с 20 июня поступило 538 заявлений от иностранных абитуриентов, что составляет значительную долю от общего числа заявок. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Туркменистана — 178. По информации университета, также активно проявляют интерес к обучению в УрГЭУ граждане из стран СНГ: Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Кроме того, среди поступающих есть представители дальнего зарубежья — Камеруна, Эфиопии, Бангладеш, Того, Ирака», — отметили в учебном заведении. Абитуриенты из стран СНГ имеют возможность претендовать на бюджетные места, что делает обучение в УрГЭУ более доступным для них. «Для поступающих из других государств предусмотрено обучение на платной основе. Такой подход способствует увеличению числа иностранных студентов и расширяет географию контингента вуза», — сообщили в пресс-службе. В прошлом году в УрГЭУ было подано около 9 тысяч заявлений, из которых 572 — от иностранных граждан. Тогда большинство заявлений поступило от граждан Узбекистана (546). «В 2025 году общее число заявлений увеличилось, что свидетельствует о растущей популярности университета как среди российских, так и иностранных абитуриентов», — подчеркнули в вузе.

