08 августа 2025

Тысячи тагильчан отжигали в центре города. Видео

В Нижнем Тагиле начали праздновать День города
Праздничные мероприятия продлятся до 10 августа
Праздничные мероприятия продлятся до 10 августа

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел первый этап празднования Дня города. Тысячи горожан танцевали и отдыхали за кинотеатром «Современник» под лучшие Dj-сеты. В конце дня на сцену вышел один из хедлайнеров — певец Amirchik. Видео с отдыхающими жителями города опубликовал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«День города — первый концерт, как всегда, для молодежи! Топовые диджеи Нижнего Тагила и AMIRCHIK зажигали», — сообщил глава города.

Праздничные мероприятия проходят в городе с 8 по 10 августа. Уже сегодня в Нижнем Тагиле будет выступать заслуженная артистка Российской Федерации — Юлия Чичерина. А в 23:00 ожидается праздничный салют. Подробнее о Дне города — в афише URA.RU.

