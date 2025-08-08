Следователи СКР объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки в Артемовском Свердловской области. По данным следствия, преступление произошло днем 14 июля возле дома на улице Полярников, 144.
«Проведенными следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным», — заявили в СКР.
На основании показаний пострадавшей был составлен ориентировочный портрет подозреваемого. Мужчине на вид 35–40 лет, рост 170–175 сантиметров, волосы короткие темные, лицо овально-круглое, без бороды, брови широкие, кожа смуглая или загорелая. В момент совершения преступления он был одет в белую футболку, белые шорты, солнцезащитные очки и темную бейсболку.
Следственное управление СКР по Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом или его местонахождении, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (343) 297-71-61 либо 8 (343) 297-71-79. Ведомство гарантирует полную конфиденциальность сообщениям очевидцев и свидетелей.
