08 августа 2025

Педофила, нагругавшегося над школьницей, ищут в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По показаниям пострадавшей удалось составить портрет преступника
По показаниям пострадавшей удалось составить портрет преступника Фото:

Следователи СКР объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки в Артемовском Свердловской области. По данным следствия, преступление произошло днем 14 июля возле дома на улице Полярников, 144.

«Проведенными следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным», — заявили в СКР.

На основании показаний пострадавшей был составлен ориентировочный портрет подозреваемого. Мужчине на вид 35–40 лет, рост 170–175 сантиметров, волосы короткие темные, лицо овально-круглое, без бороды, брови широкие, кожа смуглая или загорелая. В момент совершения преступления он был одет в белую футболку, белые шорты, солнцезащитные очки и темную бейсболку.

Следственное управление СКР по Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом или его местонахождении, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (343) 297-71-61 либо 8 (343) 297-71-79. Ведомство гарантирует полную конфиденциальность сообщениям очевидцев и свидетелей.

Портрет подозреваемого
Портрет подозреваемого
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи СКР объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки в Артемовском Свердловской области. По данным следствия, преступление произошло днем 14 июля возле дома на улице Полярников, 144. «Проведенными следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным», — заявили в СКР. На основании показаний пострадавшей был составлен ориентировочный портрет подозреваемого. Мужчине на вид 35–40 лет, рост 170–175 сантиметров, волосы короткие темные, лицо овально-круглое, без бороды, брови широкие, кожа смуглая или загорелая. В момент совершения преступления он был одет в белую футболку, белые шорты, солнцезащитные очки и темную бейсболку. Следственное управление СКР по Свердловской области обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом или его местонахождении, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (343) 297-71-61 либо 8 (343) 297-71-79. Ведомство гарантирует полную конфиденциальность сообщениям очевидцев и свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...