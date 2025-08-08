В Каменске-Уральском прошел парад флотилии, подобный не проводится ни в одной точке Свердловской области. Его провели в рамках фестиваля «Лето на Исети», передает корреспондент URA.RU.
Парад «Каменской флотилии» стал главным событием дня на реке Исеть: по воде прошли восемь туристических корабликов, сап-борды, лодки, катамараны и моторные катера. Также на берегу устроили костюмированное шествие.
Целый день на площадке проходили соревнования по мини-футболу, летнему сноуборду и дебютный чемпионат Уральского федерального округа по серфингу на досках с веслом. Также устроили принтерские гонки по академической гребле и показательные выступления водномоторной техники, в финале пройдет лазерное шоу и фейерверк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!