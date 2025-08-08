08 августа 2025

В Свердловской области устроили уникальный парад флотилии. Видео

В Каменске-Уральском на фестивале «Лето на Исети» устроили водный парад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На берегу участники фестиваля устроили костюмированное шествие
На берегу участники фестиваля устроили костюмированное шествие Фото:

В Каменске-Уральском прошел парад флотилии, подобный не проводится ни в одной точке Свердловской области. Его провели в рамках фестиваля «Лето на Исети», передает корреспондент URA.RU.

Парад «Каменской флотилии» стал главным событием дня на реке Исеть: по воде прошли восемь туристических корабликов, сап-борды, лодки, катамараны и моторные катера. Также на берегу устроили костюмированное шествие.

Целый день на площадке проходили соревнования по мини-футболу, летнему сноуборду и дебютный чемпионат Уральского федерального округа по серфингу на досках с веслом. Также устроили принтерские гонки по академической гребле и показательные выступления водномоторной техники, в финале пройдет лазерное шоу и фейерверк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском прошел парад флотилии, подобный не проводится ни в одной точке Свердловской области. Его провели в рамках фестиваля «Лето на Исети», передает корреспондент URA.RU. Парад «Каменской флотилии» стал главным событием дня на реке Исеть: по воде прошли восемь туристических корабликов, сап-борды, лодки, катамараны и моторные катера. Также на берегу устроили костюмированное шествие. Целый день на площадке проходили соревнования по мини-футболу, летнему сноуборду и дебютный чемпионат Уральского федерального округа по серфингу на досках с веслом. Также устроили принтерские гонки по академической гребле и показательные выступления водномоторной техники, в финале пройдет лазерное шоу и фейерверк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...