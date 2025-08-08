В Екатеринбурге в парке Маяковского проходит фестиваль «Виноград». Для гостей подготовили лекции, мастер-классы, концерты и, конечно же, дегустацию вина. Корреспондент URA.RU лично побывал на фестивале в главном парке города.
«Дают переноски для бокалов вина. Как для детей», — передает корреспондент агентства. Стеклянный бокал — обязательное условие для дегустации. Можно принести свой, либо же купить или взять в аренду на самом фестивале.
В ЦПКиО установили винные шатры, гастро-зоны и музыкальные сцены. На ярмарке представлено более 150 брендов вин Кубани, Дона, Крыма и Кавказа. Не забыли и про загуску — гостей угощали сыром с плесенью.
Народу собралось очень много. При этом на организаторы обустроили семейную зону, где все желающие могут послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, квестах и деревянных играх. Кроме того, гостям фестиваля дали возможность почувствовать себя гостем кавказской свадьбы и попробовать блюда лучших шефов Екатеринбурга.
