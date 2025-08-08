В Сысерти (Свердловская область) отметили 293-летие Завода Турчаниновых-Соломирских, который сегодня функционирует как креативный кластер «На Заводе». Как сообщили URA.RU организаторы, праздник посетило несколько тысяч человек.
«Сегодня заводу исполняется 293 года! По этому поводу тысячи гостей образовали большой хоровод, взявшись за руки, и обняли Завод. А затем всех угостили большим тортом!» — поделились организаторы.
К поздравлениям присоединились сооснователь креативного кластера Илья-Орлов Бунин, краевед и основатель музея-Завода Саша Савичев, а также мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. По их словам, участие жителей и гостей Сысерти в празднике подтверждает востребованность проекта по сохранению и развитию исторического наследия региона. Организаторы подчеркнули, что День рождения завода стал частью масштабных мероприятий в рамках Дня города.
Праздничная программа продолжится 10 августа: на территории креативного кластера выступят приглашенные артисты, среди которых — музыкант Иван Соснин и московский оркестр Les Moscovites. Последний исполнит программу «Музыка на воде» на древних инструментах, подготовленную специально для этого события.
Выходные выдались богатыми на мероприятия в Свердловской области. Так, в Каменске-Уральском сегодня устроили уникальный парад флотилии. А в Екатеринбурге масштабно празднуют День строителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!