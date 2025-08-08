Женский труп нашли в подъезде жилого дома в Екатеринбурге

Тело обнаружили в пятом подъезде
В одном из подъездов жилого дома в Екатеринбурге на Заводской, 32/2 обнаружили труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«На месте работали медики и полиция. Тело забрали на экспертизу», — рассказал собеседник агентства.
Ранее на Уралмаше также был обнаружен труп в одном из закрытых гаражей района. На тело в закрытом помещении местных жителей вывел сильный запах.
