В Екатеринбурге в один из алкомаркетов вломился неизвестный и напал на продавщицу. Он схватил женщину за горло и попытался задушить ее, после чего украл из магазина всю наличку. Видео нападения появилось в Telegram.
"Он начал душить продавщицу, сказал ей открыть ключом денежный ящик, достал наличные и скрылся в неизвестном направлении. На место преступления выезжали полицейские", — передает слова очевидцев telegram-канал "Злой Екатеринбург". На кадрах видно, как мужчина нападает на сотрудницу в подсобном помещении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
