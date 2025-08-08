08 августа 2025

Дикарь попытался задушить продавщицу в Екатеринбурге. Видео

Грабитель пытался задушить женщину в магазине Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина попытался задушить продавщицу (архивное фото)
Мужчина попытался задушить продавщицу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в один из алкомаркетов вломился неизвестный и напал на продавщицу. Он схватил женщину за горло и попытался задушить ее, после чего украл из магазина всю наличку. Видео нападения появилось в Telegram.

"Он начал душить продавщицу, сказал ей открыть ключом денежный ящик, достал наличные и скрылся в неизвестном направлении. На место преступления выезжали полицейские", — передает слова очевидцев telegram-канал "Злой Екатеринбург". На кадрах видно, как мужчина нападает на сотрудницу в подсобном помещении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в один из алкомаркетов вломился неизвестный и напал на продавщицу. Он схватил женщину за горло и попытался задушить ее, после чего украл из магазина всю наличку. Видео нападения появилось в Telegram. "Он начал душить продавщицу, сказал ей открыть ключом денежный ящик, достал наличные и скрылся в неизвестном направлении. На место преступления выезжали полицейские", — передает слова очевидцев telegram-канал "Злой Екатеринбург". На кадрах видно, как мужчина нападает на сотрудницу в подсобном помещении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...