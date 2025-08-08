08 августа 2025

Вылила напиток на голову: свердловчанка напала на подростка на фудкорте торгового центра. Видео

В «Пассаже» женщина избила школьника за детскую шалость
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел 7 августа
Инцидент произошел 7 августа Фото:

В торговом центре «Пассаж» в Екатеринбурге женщина напала на подростка после незначительного конфликта на фуд-корте. По словам очевидцев, ребенок вместе с друзьями играл с водными пистолетами и случайно попал в нее водой.

После этого женщина в течение 20 минут наблюдала за подростком, а затем, когда тот продолжил есть, вылила ему на голову сладкий напиток. «Но на этом ее агрессия не закончилась — она набросилась на подростка, царапая его и порвав его футболку Dolce&Gabbana за 30 000 рублей. После этого женщина с дочерью поспешно скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал "Злой Екб". Пострадавший получил царапины, на теле могут появиться синяки.

Инцидентом заинтересовались в следственном комитете Свердловской области. Правоохранители проводят проверку и оценивают степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торговом центре «Пассаж» в Екатеринбурге женщина напала на подростка после незначительного конфликта на фуд-корте. По словам очевидцев, ребенок вместе с друзьями играл с водными пистолетами и случайно попал в нее водой. После этого женщина в течение 20 минут наблюдала за подростком, а затем, когда тот продолжил есть, вылила ему на голову сладкий напиток. «Но на этом ее агрессия не закончилась — она набросилась на подростка, царапая его и порвав его футболку Dolce&Gabbana за 30 000 рублей. После этого женщина с дочерью поспешно скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал "Злой Екб". Пострадавший получил царапины, на теле могут появиться синяки. Инцидентом заинтересовались в следственном комитете Свердловской области. Правоохранители проводят проверку и оценивают степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...