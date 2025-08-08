В торговом центре «Пассаж» в Екатеринбурге женщина напала на подростка после незначительного конфликта на фуд-корте. По словам очевидцев, ребенок вместе с друзьями играл с водными пистолетами и случайно попал в нее водой.
После этого женщина в течение 20 минут наблюдала за подростком, а затем, когда тот продолжил есть, вылила ему на голову сладкий напиток. «Но на этом ее агрессия не закончилась — она набросилась на подростка, царапая его и порвав его футболку Dolce&Gabbana за 30 000 рублей. После этого женщина с дочерью поспешно скрылись с места происшествия», — передает telegram-канал "Злой Екб". Пострадавший получил царапины, на теле могут появиться синяки.
Инцидентом заинтересовались в следственном комитете Свердловской области. Правоохранители проводят проверку и оценивают степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.
