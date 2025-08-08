08 августа 2025

Старейшее вегетарианское кафе в центре Екатеринбурга закрывается. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе «Рада» закроется в сентрябре этого года
Кафе «Рада» закроется в сентрябре этого года Фото:

В Екатеринбурге на ул. Вайнера, 8 с 1 сентября закрывается вегетарианское кафе «Рада». В 2013 году это заведение стало первым с такой концепцией в городе.

«Дорогие наши гости! С сожалением объявляем, что наше кафе закрывается. Окончательно и без переезда», — говорится в объявлении на витрине. После закрытия в городе будет работать ресторан «Люблю и благодарю».

Основным отличием «Рада» от других мест общепита в центре Екатеринбурга были сравнительно низкие цены. Например, полноценно пообедать там можно было дешевле 500 рублей. Гостям на выбор предлагали выпечку, горячие блюда, салаты.

Корреспонденту URA.RU сотрудники рассказали, что руководство заведения решило сосредоточиться на втором ресторане. Поэтому «все силы перебрасывают туда.»

Кафе работало с 2013 года
Кафе работало с 2013 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на ул. Вайнера, 8 с 1 сентября закрывается вегетарианское кафе «Рада». В 2013 году это заведение стало первым с такой концепцией в городе. «Дорогие наши гости! С сожалением объявляем, что наше кафе закрывается. Окончательно и без переезда», — говорится в объявлении на витрине. После закрытия в городе будет работать ресторан «Люблю и благодарю». Основным отличием «Рада» от других мест общепита в центре Екатеринбурга были сравнительно низкие цены. Например, полноценно пообедать там можно было дешевле 500 рублей. Гостям на выбор предлагали выпечку, горячие блюда, салаты. Корреспонденту URA.RU сотрудники рассказали, что руководство заведения решило сосредоточиться на втором ресторане. Поэтому «все силы перебрасывают туда.»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...