В Екатеринбурге на ул. Вайнера, 8 с 1 сентября закрывается вегетарианское кафе «Рада». В 2013 году это заведение стало первым с такой концепцией в городе.
«Дорогие наши гости! С сожалением объявляем, что наше кафе закрывается. Окончательно и без переезда», — говорится в объявлении на витрине. После закрытия в городе будет работать ресторан «Люблю и благодарю».
Основным отличием «Рада» от других мест общепита в центре Екатеринбурга были сравнительно низкие цены. Например, полноценно пообедать там можно было дешевле 500 рублей. Гостям на выбор предлагали выпечку, горячие блюда, салаты.
Корреспонденту URA.RU сотрудники рассказали, что руководство заведения решило сосредоточиться на втором ресторане. Поэтому «все силы перебрасывают туда.»
