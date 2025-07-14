В Госдуме предложили радикальное решение по вейпам

Единственный способ ограничить использование вейпов — запретить их продажу. С таким заявлением выступил глава профильного Комитета Госдумы Сергей Леонов.
«Задача депутатов — ограничить использование вейпов среди молодёжи и единственный способ добиться этого — полный запрет на их продажу в России», — заявил Леонов. Его слова приводит телеканал «Дума ТВ» в своем telegram-канале. Также он отметил, что в вейпах содержатся ароматизаторы и синтетический никотин, которые вредят здоровью.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи вейпов в России. Авторы инициативы предлагали полностью запретить их продажу на оптовом и розничном рынке, а также штрафовать как курильщиков, так и тех, кто продает их. Об этом сообщает «ОТР».
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