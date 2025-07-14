В Госдуме предложили радикальное решение по вейпам

Депутат Леонов: для ограничения использования вейпов их продажу нужно запретить
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Для ограничения использования вейпов их нужно полностью запретить, заявил Сергей Леонов
Для ограничения использования вейпов их нужно полностью запретить, заявил Сергей Леонов Фото:

Единственный способ ограничить использование вейпов — запретить их продажу. С таким заявлением выступил глава профильного Комитета Госдумы Сергей Леонов.

«Задача депутатов — ограничить использование вейпов среди молодёжи и единственный способ добиться этого — полный запрет на их продажу в России», — заявил Леонов. Его слова приводит телеканал «Дума ТВ» в своем telegram-канале. Также он отметил, что в вейпах содержатся ароматизаторы и синтетический никотин, которые вредят здоровью.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи вейпов в России. Авторы инициативы предлагали полностью запретить их продажу на оптовом и розничном рынке, а также штрафовать как курильщиков, так и тех, кто продает их. Об этом сообщает «ОТР»

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Единственный способ ограничить использование вейпов — запретить их продажу. С таким заявлением выступил глава профильного Комитета Госдумы Сергей Леонов. «Задача депутатов — ограничить использование вейпов среди молодёжи и единственный способ добиться этого — полный запрет на их продажу в России», — заявил Леонов. Его слова приводит телеканал «Дума ТВ» в своем telegram-канале. Также он отметил, что в вейпах содержатся ароматизаторы и синтетический никотин, которые вредят здоровью. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи вейпов в России. Авторы инициативы предлагали полностью запретить их продажу на оптовом и розничном рынке, а также штрафовать как курильщиков, так и тех, кто продает их. Об этом сообщает «ОТР». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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