Визит Путина и капсула в стене: чем примечателен Храм на Крови в Екатеринбурге. Фото

Храм на Крови в Екатеринбурге стал местом притяжения поломников

17 июля 2025 в 09:48 Размер текста - 17 +

Храм на Крови является одним из символов Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Храм на Крови является одним из символов Екатеринбурга. Ежегодно он становится точкой притяжения для десятков тысяч паломников, которые приезжают на Урал ради крестного хода в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Чем примечателен храм и какие легендарные личности посещали его последние 20 с лишним лет — в материале URA.RU. История храма Она неразрывно связана с домом инженера Николая Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. После убийства здание использовалось под различные учреждения, но оно всегда привлекало внимание как место гибели Романовых. В 1977 году Ипатьевский дом был снесен — советская власть стремилась стереть память о расстреле царской семьи. Однако место оставалось в центре общественного внимания, особенно после начала перестройки и роста интереса к истории царской семьи. Первое моление на месте Ипатьевского дома 16 июля 1989 года Фото: сайт Храма на Крови Первые шаги к увековечиванию памяти Романовых люди предприняли в 1989 году. Тогда на месте дома Ипатьева прошел первый открытый молебен, в котором участвовало около 300 человек, его организовало историко-культурное объединение «Отечество». Однако мероприятие завершить не удалось: на место приехал ОМОН, 11 человек были задержаны. На следующий год почтить память царской семьи пришли уже тысячи людей, тогда власть разгонять их не рискнула. 18 августа певец Анатолий Гомзиков установил деревянный крест на месте дома Ипатьева, но его спилили спустя две недели, на замену поставили новый крест, но и он пропал. В октябре был установлен металлический крест. В начале 1990-х годов патриарх Алексий II благословил на строительство храма, и уже к концу 1990 года был объявлен конкурс на разработку эскиза. В конкурсе участвовало 18 проектов, но одобрение получили лишь шесть из них, но и они были отправлены на доработку. Лишь в 1997 году определился фаворит. Им стала компания «Уралэнергостройпроект», которая при разработке инженерных и конструкторских разделов использовала материалы по проекту Храма Христа Спасителя в Москве. Так начиналось строительство храма Фото: сайт Храма на Крови Однако к строительству приступят лишь в 2000 году. В сентябре в восточной стене фундамента будущего Храма на Крови заложили капсулу с памятной грамотой об освящении места, ее подписали патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, полномочный представитель президента в УрФО Петр Латышев, архиепископ Викентий, губернатор Свердловской области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В 2003 году строительство было окончено. Княгиня Ольга Куликовская-Романова передала храму икону Божией Матери «Троеручица», а на освящении присутствовали около 10 тысяч человек, среди них были именитые гости: музыкант Мстислав Ростропович, оперная певица Галина Вишневская, великая княгиня Мария Владимировна. Архитектура и значение Храм состоит из двух уровней: нижний символизирует место гибели Романовых, здесь находится музей и памятная комната, и верхний — светлый, просторный зал для богослужений, олицетворяющий победу жизни над смертью. Храм на Крови выполнен в неовизантийском стиле, его высота составляет 60 метров, он имеет пять куполов, фасады украшены мозаиками с ликами святых, а внутри можно увидеть музей царской семьи, воссозданную расстрельную комнату, иконы с частицами мощей новомучеников. Кто посещал Храм на Крови В разные годы в храме побывали различные выдающиеся личности. В 2003 году святое место посещали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер, в 2010 году — президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель, в 2018 году — японская принцесса Хисако Такамадо. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавлял богослужение в храме-памятнике в 2010, 2013 и 2018 годах. Также место посещали княгиня Ольга Куликовская-Романова, телеведущий Борис Корчевников, советник генпрокурора России Наталья Поклонская, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, миллиардер и председатель совета директоров «Царьграда» Константин Малофеев, балерина Илзе Лиепа, публицист и биограф Николая II Петр Мультатули. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Храм на Крови является одним из символов Екатеринбурга. Ежегодно он становится точкой притяжения для десятков тысяч паломников, которые приезжают на Урал ради крестного хода в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. Чем примечателен храм и какие легендарные личности посещали его последние 20 с лишним лет — в материале URA.RU. Она неразрывно связана с домом инженера Николая Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. После убийства здание использовалось под различные учреждения, но оно всегда привлекало внимание как место гибели Романовых. В 1977 году Ипатьевский дом был снесен — советская власть стремилась стереть память о расстреле царской семьи. Однако место оставалось в центре общественного внимания, особенно после начала перестройки и роста интереса к истории царской семьи. Первые шаги к увековечиванию памяти Романовых люди предприняли в 1989 году. Тогда на месте дома Ипатьева прошел первый открытый молебен, в котором участвовало около 300 человек, его организовало историко-культурное объединение «Отечество». Однако мероприятие завершить не удалось: на место приехал ОМОН, 11 человек были задержаны. На следующий год почтить память царской семьи пришли уже тысячи людей, тогда власть разгонять их не рискнула. 18 августа певец Анатолий Гомзиков установил деревянный крест на месте дома Ипатьева, но его спилили спустя две недели, на замену поставили новый крест, но и он пропал. В октябре был установлен металлический крест. В начале 1990-х годов патриарх Алексий II благословил на строительство храма, и уже к концу 1990 года был объявлен конкурс на разработку эскиза. В конкурсе участвовало 18 проектов, но одобрение получили лишь шесть из них, но и они были отправлены на доработку. Лишь в 1997 году определился фаворит. Им стала компания «Уралэнергостройпроект», которая при разработке инженерных и конструкторских разделов использовала материалы по проекту Храма Христа Спасителя в Москве. Однако к строительству приступят лишь в 2000 году. В сентябре в восточной стене фундамента будущего Храма на Крови заложили капсулу с памятной грамотой об освящении места, ее подписали патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, полномочный представитель президента в УрФО Петр Латышев, архиепископ Викентий, губернатор Свердловской области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В 2003 году строительство было окончено. Княгиня Ольга Куликовская-Романова передала храму икону Божией Матери «Троеручица», а на освящении присутствовали около 10 тысяч человек, среди них были именитые гости: музыкант Мстислав Ростропович, оперная певица Галина Вишневская, великая княгиня Мария Владимировна. Архитектура и значение Храм состоит из двух уровней: нижний символизирует место гибели Романовых, здесь находится музей и памятная комната, и верхний — светлый, просторный зал для богослужений, олицетворяющий победу жизни над смертью. Храм на Крови выполнен в неовизантийском стиле, его высота составляет 60 метров, он имеет пять куполов, фасады украшены мозаиками с ликами святых, а внутри можно увидеть музей царской семьи, воссозданную расстрельную комнату, иконы с частицами мощей новомучеников. В разные годы в храме побывали различные выдающиеся личности. В 2003 году святое место посещали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер, в 2010 году — президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель, в 2018 году — японская принцесса Хисако Такамадо. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавлял богослужение в храме-памятнике в 2010, 2013 и 2018 годах. Также место посещали княгиня Ольга Куликовская-Романова, телеведущий Борис Корчевников, советник генпрокурора России Наталья Поклонская, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, миллиардер и председатель совета директоров «Царьграда» Константин Малофеев, балерина Илзе Лиепа, публицист и биограф Николая II Петр Мультатули.