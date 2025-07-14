Тысячи пермяков останутся без холодной воды

В Перми с 20 по 29 июля будут отключать холодную воду. На участках будут проводить планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщается на сайте «Новогор-Прикамье».
«В некоторых случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями», — говорится на сайте.
С 9:30 до 19:30 20 июля холодное водоснабжение отключат в домах по улицам Газеты Звезда (№46, 58), Сибирской (№57, 59, 61, 63, 63а), Тимирязева (№57, 59) и Швецова (№37, 46, 48). С 10:00 22 июля до 10:00 23 июля воды не будет по улицам Екатерининской, 167, Подгорной, 38, 52, Пушкина, 129а. С 9:00 до 19:00 23 июля отключение планируется по улице Связистов, 22 и 24.
С 9:30 23 июля по 9:30 24 июля под отключение попадет дом №36 по улице Костычева, 36. С 9:30 до 19:30 23 июля планируется отключение водоснабжения в домах №18, 20, 22, 24 по улице Льва Шатрова и №2, 4, 6, 8 по улице Чкалова. С 9:30 24 июля до 9:30 25 июля холодного водоснабжения не будет в домах №100а и №100б по улице Магистральной, №101 и №101б по улице Маршала Рыбалко.
С 9:00 до 19:30 24 июля без воды останутся следующие дома:
- Архитектора Свиязева, 30;
- Космонавта Леонова, 47, 47а, 49, 49а;
- Чердынская, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 44.
С 9:00 до 19:30 26 июля планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- Баумана, 15;
- Мира, 11, 15;
- Семченко, 6;
- Советской Армии, 6, 12, 21, 23а, 25, 30;
- Чайковского, 20.
С 10:00 до 19:00 28 июля отключат воду в домах по адресам:
- Льва Шатрова, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;
- Дружбы, 17, 21, 23, 25, 27;
- Крупской, 41, 43, 45, 47, 49;
- Студенческая, 28;
- Техническая, 10, 12.
С 10:00 29 июля по 9:00 30 июля под отключение попадут дома №13 по улице Калинина и №10, 14, 15, 16, 17 по улице Белозерской. С 9:00 до 19:00 29 июля отключение запланировано по улицам Калинина (№15, 17, 19, 21) и Туапсинской, 20.
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