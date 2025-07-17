Царские дни в уральской столице ежегодно собирают тысячи паломников со всей России Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге прошла одна из крупнейших православных акций России — Царский крестный ход, посвященный памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи. По данным организаторов, участие в мероприятии приняли более 40 тысяч человек.

«Традиционный крестный ход начался с ночной Божественной литургии у Храма-на-Крови, возведенного на месте гибели царской семьи. После богослужения верующие вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением отправились пешком до монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Протяженность маршрута составила 21 километр, который паломники преодолели примерно за четыре часа», — поделились подробностями в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Царский крестный ход стал кульминацией памятной недели, посвященной трагическим событиям июля 1918 года, когда Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей были казнены. Несмотря на попытки советской власти стереть память о царской семье, сегодня Храм-на-Крови и монастырь на Ганиной Яме являются важными духовными центрами для православных.

По словам владыки Викентия, заложившего монастырь на Ганиной Яме, эти места считаются святыми для православных: «Эта земля освящена подвигом страстотерпцев, которые молятся за нас у престола Божия». Участники крестного хода отмечают, что Николай II и его семья стали символами любви, духовности и национальных идеалов.

Традиционно проведение Царских дней поддерживает Фонд святой Екатерины, обеспечивающий участников водой, питанием и транспортом. Митрополит Евгений отметил, что благодаря работе фонда и поддержке волонтеров и властей, паломники чувствовали себя комфортно на протяжении всего пути.

Митрополит также выразил благодарность врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру и оргкомитету за подготовку маршрута, обеспечение безопасности и создание необходимых условий для тысяч участников. В организации мероприятия приняли участие сотрудники полиции, ГИБДД, добровольные дружинники и представители общественных организаций.

По мнению митрополита Евгения, трагедия 1918 года оказала влияние на ход российской истории: «Если бы не было этой трагедии, возможно, не было бы и последующих испытаний для страны». Он подчеркнул, что пример царя Николая II важен для современного общества как образец гражданина и человека веры.

Царский крестный ход завершился у монастыря на Ганиной Яме, где верующие почтили память царской семьи молитвой. Мероприятие прошло без происшествий, благодаря слаженной работе организаторов и служб безопасности. Царские дни в Екатеринбурге ежегодно собирают тысячи паломников со всей России и из-за рубежа, подтверждая важную роль исторической памяти и духовного единства в современной жизни страны.