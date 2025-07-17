Экс-премьер министр сравнил Зеленского с Гитлером: украинский лидер хуже

Степашин: Зеленский тайно подписал указ об уничтожении русскоязычных книг
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Зеленский принял антироссийский закон
Зеленский принял антироссийский закон Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский год назад тайно подписал решение о полном изъятии русскоязычных книг из библиотек страны и их уничтожении. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении. Такие действия не предпринимал даже Гитлер», — сообщил Степашин РИА Новости.

Ранее на Украине уже вводились меры по ограничению доступа к российскому историческому и культурному контенту: по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в стране действует жесткая цензура, затрудняющая изучение российской истории школьниками. Эти действия сопровождались инициативами по созданию новых учебников в России для защиты молодежи от искажения фактов и противодействия западному влиянию на образование.

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Президент Украины Владимир Зеленский год назад тайно подписал решение о полном изъятии русскоязычных книг из библиотек страны и их уничтожении. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении. Такие действия не предпринимал даже Гитлер», — сообщил Степашин РИА Новости. Ранее на Украине уже вводились меры по ограничению доступа к российскому историческому и культурному контенту: по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в стране действует жесткая цензура, затрудняющая изучение российской истории школьниками. Эти действия сопровождались инициативами по созданию новых учебников в России для защиты молодежи от искажения фактов и противодействия западному влиянию на образование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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