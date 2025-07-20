Немецкий боец-модель из Чечни одержал первую победу в UFC

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Ислам Дулатов одержал первую победу в UFC
Ислам Дулатов одержал первую победу в UFC Фото:
Ислам Дулатов
Ислам Дулатов
Фото:

Немецкий боец и модель Ислам Дулатов, уроженец Чечни, одержал досрочную победу в UFC, нокаутировав американца Адама Фьюджитта в первом раунде. Об этом сообщили в telegram-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)».

«Ислам Дулатов „удосрочил“ Фьюджитта в первом раунде, одержав первую победу в UFC. Будем продолжать следить за бойцом», — говорится в публикации telegram-канала.

Дулатов известен не только своими спортивными достижениями, но и карьерой в модной индустрии. В 2018 году он вошел в топ-10 лучших мужчин-моделей по версии британского Vogue и заключил контракт с брендом Versace. В профессиональных боях Дулатов показывает впечатляющие результаты: на его счету 13 досрочных побед и всего одно поражение, которое он потерпел в дебютном поединке.

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Немецкий боец и модель Ислам Дулатов, уроженец Чечни, одержал досрочную победу в UFC, нокаутировав американца Адама Фьюджитта в первом раунде. Об этом сообщили в telegram-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)». «Ислам Дулатов „удосрочил“ Фьюджитта в первом раунде, одержав первую победу в UFC. Будем продолжать следить за бойцом», — говорится в публикации telegram-канала. Дулатов известен не только своими спортивными достижениями, но и карьерой в модной индустрии. В 2018 году он вошел в топ-10 лучших мужчин-моделей по версии британского Vogue и заключил контракт с брендом Versace. В профессиональных боях Дулатов показывает впечатляющие результаты: на его счету 13 досрочных побед и всего одно поражение, которое он потерпел в дебютном поединке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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