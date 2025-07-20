ВСУ попытались атаковать шесть российских регионов

Российские средства противовоздушной обороны 20 июля перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, которые пытались атаковать шесть регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В период с 12:00 до 17:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале. На территории Калужской области были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов, в Смоленской области — восемь. В Московском регионе нейтрализовано восемь дронов, из которых пять направлялись в сторону Москвы. В Брянской области сбито шесть беспилотников, в Тульской — три, в Орловской — два.
Ранее в ночь с 19 на 20 июля силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ. Обнаружены и ликвидированы 93 украинских БПЛА самолетного типа, передает «Национальная служба новостей». Над Московской областью уничтожено 19 дронов.
В районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов. Житель Зеленограда показал, что стало с его квартирой после атаки дрона.
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