Житель Зеленограда показал, что стало с его квартирой после атаки дрона

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ВСУ атаковали Зеленоград, житель показал, что стало с его квартирой
ВСУ атаковали Зеленоград, житель показал, что стало с его квартирой Фото:

Житель Зеленограда опубликовал видео, на котором показал последствия атаки беспилотника. Удар БПЛА пришелся на его квартиру.

После падения обломков дрона в квартире были разрушены несколько комнат, выбиты окна и повреждена мебель. «Вот так это выглядит», — рассказал житель Зеленограда.

После ночной атаки не осталось ни одного целого окна, повсюду стекло. На балконе вылетела оконная рама, комната тоже пострадала

Несколько припаркованных автомобилей получили повреждения, некоторые машины полностью сгорели. На лице пострадавшего видны ссадины, полученные в результате взрыва.

В ночь на 20 июля российские системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. Сообщалось, что в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов.

Позже утром были сбиты еще несколько беспилотников ВСУ. Речь идет о пяти БПЛА.

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Житель Зеленограда опубликовал видео, на котором показал последствия атаки беспилотника. Удар БПЛА пришелся на его квартиру. После падения обломков дрона в квартире были разрушены несколько комнат, выбиты окна и повреждена мебель. «Вот так это выглядит», — рассказал житель Зеленограда. После ночной атаки не осталось ни одного целого окна, повсюду стекло. На балконе вылетела оконная рама, комната тоже пострадала Несколько припаркованных автомобилей получили повреждения, некоторые машины полностью сгорели. На лице пострадавшего видны ссадины, полученные в результате взрыва. В ночь на 20 июля российские системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. Сообщалось, что в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов. Позже утром были сбиты еще несколько беспилотников ВСУ. Речь идет о пяти БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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