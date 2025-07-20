Подмосковье и Брянская область подверглись массированным налетам беспилотников ВСУ: карта атак БПЛА 20 июля

ПВО сбила 16 украинских беспилотников, летевших на Москву
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Силы ПВО РФ сбили 16 беспилотников, направлявшихся на Москву
Силы ПВО РФ сбили 16 беспилотников, направлявшихся на Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 19 на 20 июля российские силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Самым серьезным атакам подверглась Брянская область — здесь уничтожили 38 БПЛА, В Московском регионе было сбито 19 дронов, из которых 16 направлялись на Москву. В связи с этим в ряде российских аэропортов были введены ограничения. Карта атак БПЛА 20 июля — в материале URA.RU. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

По каким регионам ударили ВСУ

В ночь с 19 на 20 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью — 38 единиц, а также в Московском регионе — 19, из них 16 направлялись на Москву. Кроме того, беспилотники были ликвидированы над Калужской (11), Тульской (восемь), Орловской (пять), Нижегородской (пять), Курской (два), Белгородской (один) и Рязанской (один) областями, а также над акваторией Черного моря (три).

Московский регион

Над Московским регионом было перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт атак, а жители Зеленограда, Истры и Бронниц сообщали о многочисленных взрывах, связанных с работой систем ПВО.

Обломки одного из дронов повредили жилой дом в Зеленограде, также зафиксированы возгорания автомобилей в Подмосковье. В ряде зданий выбиты окна. URA.RU вело прямую трансляцию происшествия.

Тульская область

Над Тульской областью силы ПВО уничтожили восемь вражеских БПЛА. Жертв и разрушений не зарегистрировано, однако губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале предупредил жителей о сохраняющейся угрозе новых атак. Жителям рекомендовано сообщать о любых подозрительных предметах в экстренные службы.

Брянская область

Брянская область подверглась наиболее массированной атаке — здесь перехвачено 38 дронов. Губернатор Александр Богомаз заявил в своем telegram-канале, что ПВО продолжает отражать угрозы. На текущий момент пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают в штатном режиме.

Пензенская область

В регионе был введен режим «Беспилотная опасность», сообщил в своем telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Временно ограничена работа мобильного интернета для предотвращения возможных диверсий. В 6:07 по мск режим отменили.

Липецкая область

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем telegram-канале объявил красный уровень угрозы из-за риска атак БПЛА. Жителям Ельца и Елецкого района рекомендовано оставаться дома и избегать нахождения у окон. При нахождении на улице следует укрыться в ближайшем здании до отбоя тревоги.

Ограничения в аэропортах

  • Внуково, Домодедово и Жуковский (Москва) — ограничения действовали с 02:14 по московскому времени и через два часа были сняты.
  • Шереметьево — закрывался дважды с 22:35. Полностью ограничения сняли ночью в 02:47.
  • Ярославль (Туношна) — ограничения длились около 10 часов, из-за чего футболисты ФК «Урал» застряли в аэропорту. Задержка их рейса составила шесть часов.
  • Калуга (Грабцево) — ограничения действовали с 15:54 до 05:57. Затем из снова ввели в 9:01.
  • Нижний Новгород (Стригино) — ограничения вводились на час.

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В ночь с 19 на 20 июля российские силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Самым серьезным атакам подверглась Брянская область — здесь уничтожили 38 БПЛА, В Московском регионе было сбито 19 дронов, из которых 16 направлялись на Москву. В связи с этим в ряде российских аэропортов были введены ограничения. Карта атак БПЛА 20 июля — в материале URA.RU.  По каким регионам ударили ВСУ В ночь с 19 на 20 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью — 38 единиц, а также в Московском регионе — 19, из них 16 направлялись на Москву. Кроме того, беспилотники были ликвидированы над Калужской (11), Тульской (восемь), Орловской (пять), Нижегородской (пять), Курской (два), Белгородской (один) и Рязанской (один) областями, а также над акваторией Черного моря (три). Московский регион Над Московским регионом было перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт атак, а жители Зеленограда, Истры и Бронниц сообщали о многочисленных взрывах, связанных с работой систем ПВО. Обломки одного из дронов повредили жилой дом в Зеленограде, также зафиксированы возгорания автомобилей в Подмосковье. В ряде зданий выбиты окна. URA.RU вело прямую трансляцию происшествия. Тульская область Над Тульской областью силы ПВО уничтожили восемь вражеских БПЛА. Жертв и разрушений не зарегистрировано, однако губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале предупредил жителей о сохраняющейся угрозе новых атак. Жителям рекомендовано сообщать о любых подозрительных предметах в экстренные службы. Брянская область Брянская область подверглась наиболее массированной атаке — здесь перехвачено 38 дронов. Губернатор Александр Богомаз заявил в своем telegram-канале, что ПВО продолжает отражать угрозы. На текущий момент пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают в штатном режиме. Пензенская область В регионе был введен режим «Беспилотная опасность», сообщил в своем telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Временно ограничена работа мобильного интернета для предотвращения возможных диверсий. В 6:07 по мск режим отменили. Липецкая область Глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем telegram-канале объявил красный уровень угрозы из-за риска атак БПЛА. Жителям Ельца и Елецкого района рекомендовано оставаться дома и избегать нахождения у окон. При нахождении на улице следует укрыться в ближайшем здании до отбоя тревоги. Ограничения в аэропортах
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