Минобороны РФ показало кадры возвращения военнопленных домой

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Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье Фото:

Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными с территории, контролируемой украинскими властями, прибыл в один из аэропортов Московской области. Видеоролик предоставило журналистам Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, как самолет совершает посадку на аэродроме. Освобожденные бойцы выходят из воздушного судна и направляются к автобусам. В момент посадки в транспорт они скандируют: «Ура! Мы дома!».

Один из солдат поделился эмоциями и признался, что до сих пор не может поверить в возвращение. «Непередаваемые ощущения», — отметил военный, выразив благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину.

Другой военнослужащий рассказал, что испытывает схожие чувства. По его словам, осознать факт возвращения домой было непросто. Он передал привет матери и обратился к сослуживцам, находящимся в зоне боевых действий, призвав их продолжать выполнять поставленные задачи. Также он сообщил о намерении вскоре вернуться на службу.

Ранее в Минобороны России сообщили, что возвращение российских военнослужащих стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. В рамках обмена Россия также передала Украине группу военнопленных ВСУ.

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Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными с территории, контролируемой украинскими властями, прибыл в один из аэропортов Московской области. Видеоролик предоставило журналистам Минобороны РФ. На опубликованных кадрах видно, как самолет совершает посадку на аэродроме. Освобожденные бойцы выходят из воздушного судна и направляются к автобусам. В момент посадки в транспорт они скандируют: «Ура! Мы дома!». Один из солдат поделился эмоциями и признался, что до сих пор не может поверить в возвращение. «Непередаваемые ощущения», — отметил военный, выразив благодарность Министерству обороны и президенту России Владимиру Путину. Другой военнослужащий рассказал, что испытывает схожие чувства. По его словам, осознать факт возвращения домой было непросто. Он передал привет матери и обратился к сослуживцам, находящимся в зоне боевых действий, призвав их продолжать выполнять поставленные задачи. Также он сообщил о намерении вскоре вернуться на службу. Ранее в Минобороны России сообщили, что возвращение российских военнослужащих стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. В рамках обмена Россия также передала Украине группу военнопленных ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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