Взрыв или передышка: что будет с геомагнитным полем 30 июля

Июль подходит к концу — и метеозависимым в этот раз повезло: месяц выдался относительно спокойным, без серьезных магнитных бурь и скачков. Но уже 30 июля геомагнитная активность начнет постепенно расти. Чего ждать 30 июля 2025 и будет ли магнитная буря в этот день — читайте материале URA.RU.
Вспышки на солнце в июле 2025
Июль завершился спокойно — без мощных магнитных бурь и серьезных вспышек на Солнце. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на 28 июля, солнечная активность остается низкой. За последние дни зафиксированы только слабые вспышки класса C — они не влияют ни на здоровье, ни на технику. Самая сильная — C8.1 — произошла утром 26 июля, остальные были еще слабее.
К Земле 27 июля вечером подошел протуберанец, выброшенный с Солнца еще 23 июля. Он вызвал лишь легкие возмущения магнитного поля, и это был максимум воздействия. С тех пор геомагнитная обстановка остается спокойной: плазма окружала Землю почти двое суток, но без последствий. Причина — ее «северное» магнитное поле, которое подавляет развитие бурь. По прогнозу, в ближайшие сутки и на предстоящую неделю серьезных геомагнитных событий не ожидается.
Прогноз магнитной активности на 30 июля
30 июля ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли. Геомагнитная активность будет колебаться от двух до почти четырех баллов по шкале Kp, то есть местами приближаясь к уровню возбужденной магнитосферы, но оставаясь в рамках зеленого уровня тревожности.
Подробности прогноза:
- Уровень Kp: от 2 до 3.7
- Состояние магнитосферы: в целом стабильное
- AP-индекс: 10 — это усредненная оценка возмущенности магнитного поля за сутки; значение до 15 считается спокойным
- Ф10.7 (солнечный радиопоток): 140 — умеренно активный Солнца; он показывает интенсивность солнечного излучения в радиодиапазоне, важен для прогнозов ионосферы
Вероятность событий:
- Спокойная магнитосфера — 39%
- Возбужденная магнитосфера — 35%
- Слабая магнитная буря — 26%
Однако, как и всегда, прогноз может измениться в течение суток, особенно если на Солнце произойдет вспышка или выброс корональной массы.
Атмосферное давление 30 июля
- Санкт-Петербург: 759 мм рт. ст.
- Москва: 748 мм рт. ст.
Нормальное атмосферное давление — 760 мм рт. ст. Уровень в Питере почти идеальный и комфортный, в Москве немного понижен — что может ощущаться как легкая слабость, головная боль или вялость у метеозависимых. Тем не менее, показатели не критичные.
Что будет дальше: прогноз магнитных бурь до 8 августа
После спокойного июля начало августа обещает быть немного более беспокойным для метеочувствительных людей.
- 30 июля — геомагнитная обстановка останется в пределах нормы (уровень Kp до 3.7), но возможна слабая возбудимость.
- 31 июля — ожидается возбужденная магнитосфера, уровень Kp поднимется до 4.0.
- 1 августа — фон вернется к относительно спокойному (2.8–3.0), но все еще чуть выше обычного.
- 2 августа — снова возможен переход в оранжевую зону: активность усилится до 4.0.
- 3–6 августа — наступит временное «затишье»: уровень Kp около 3.0, что соответствует зеленому, спокойному фону.
- 7 и 8 августа — вновь рост активности до уровня 4.0. Магнитосфера возбудится, возможны колебания самочувствия и давления.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря — это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное взаимодействием солнечного ветра (заряженных частиц, выброшенных Солнцем) с магнитосферой планеты. Когда Солнце выбрасывает корональную массу (облако плазмы), она может достичь Земли через 1–3 дня. Если поток частиц направлен прямо на нас, он деформирует магнитное поле, вызывая колебания, которые мы называем бурей.
Сила бурь измеряется по шкале Kp от 0 до 9:
- 0–3: спокойно
- 4: возбужденная магнитосфера
- 5 и выше: магнитная буря (оранжевый и красный уровни)
Как защититься от магнитных бурь
Хотя прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека научно не доказано, многие метеочувствительные люди жалуются на:
- головные боли
- скачки давления
- бессонницу или усталость
- раздражительность
Полезные советы на время бурь:
- Высыпайтесь, соблюдайте режим
- Уменьшите стресс, избегайте конфликтов
- Уменьшите физическую нагрузку
- Пейте больше воды
- Прогулки на свежем воздухе (если позволяет самочувствие)
- Людям с хроническими заболеваниями — держать лекарства под рукой и измеряйте давление за три дня до магнитных бурь и после
- Если вы работаете с техникой — будьте готовы к возможным сбоям связи или GPS
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