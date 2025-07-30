Адвокат рассказал, какое наказание ждет террористов «Крокуса

Защита намерена добиваться самого строгого наказания для всех фигурантов теракта в «Крокусе». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших.
«Мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании», — передает слова Трунова ТАСС. Четверо основных подозреваемых полностью признали свою вину в ходе следствия.
Теракт, произошедший в концертном зале, унес жизни 149 человек. Дело рассматривается в военном суде, где защита потерпевших намерена добиваться максимально строгих мер наказания для всех причастных к преступлению.
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