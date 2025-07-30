Адвокат рассказал, какое наказание ждет террористов «Крокуса

Защита по делу Крокуса требует строгого приговора для террористов
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Участников теракта ожидает самое суровое наказание, заявил Трунов
Участников теракта ожидает самое суровое наказание, заявил Трунов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Защита намерена добиваться самого строгого наказания для всех фигурантов теракта в «Крокусе». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших.

«Мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании», — передает слова Трунова ТАСС.  Четверо основных подозреваемых полностью признали свою вину в ходе следствия.

Теракт, произошедший в концертном зале, унес жизни 149 человек. Дело рассматривается в военном суде, где защита потерпевших намерена добиваться максимально строгих мер наказания для всех причастных к преступлению.

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Защита намерена добиваться самого строгого наказания для всех фигурантов теракта в «Крокусе». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 115 потерпевших. «Мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании», — передает слова Трунова ТАСС.  Четверо основных подозреваемых полностью признали свою вину в ходе следствия. Теракт, произошедший в концертном зале, унес жизни 149 человек. Дело рассматривается в военном суде, где защита потерпевших намерена добиваться максимально строгих мер наказания для всех причастных к преступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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