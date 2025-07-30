В ХМАО ожидается жаркий и солнечный день

В ХМАО 31 июля синоптики прогнозируют потепление до +28 градусов. Преимущественно будет солнечно, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.
«Температура 31 июля ночью +13, +18 градусов. Днем +23, +28. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — уточнили на сайте управления.
В Ханты-Мансийске ночью столбик термометра остановится на отметке +19 градусов, днем температура поднимется до +23. Ветер усилится до 8 метров в секунду, но существенных осадков не ожидается — день будет ясным.
В Сургуте ночью температура составит +17 градусов, днем прогнозируется до +25. Ветер усилится до 12 метров в секунду и также сохранится ясная погода.
В Нижневартовске ночью ожидается +17 градусов, днем воздух прогреется до +26. Ветер достигнет 8 метров в секунду, а небо будет малооблачным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!