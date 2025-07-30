30 июля 2025

В ХМАО ожидается жаркий и солнечный день

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидается жаркий и солнечный день
В ХМАО ожидается жаркий и солнечный день Фото:

В ХМАО 31 июля синоптики прогнозируют потепление до +28 градусов. Преимущественно будет солнечно, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте.

«Температура 31 июля ночью +13, +18 градусов. Днем +23, +28. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — уточнили на сайте управления.

В Ханты-Мансийске ночью столбик термометра остановится на отметке +19 градусов, днем температура поднимется до +23. Ветер усилится до 8 метров в секунду, но существенных осадков не ожидается — день будет ясным.

В Сургуте ночью температура составит +17 градусов, днем прогнозируется до +25. Ветер усилится до 12 метров в секунду и также сохранится ясная погода.

В Нижневартовске ночью ожидается +17 градусов, днем воздух прогреется до +26. Ветер достигнет 8 метров в секунду, а небо будет малооблачным.

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В ХМАО 31 июля синоптики прогнозируют потепление до +28 градусов. Преимущественно будет солнечно, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. «Температура 31 июля ночью +13, +18 градусов. Днем +23, +28. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — уточнили на сайте управления. В Ханты-Мансийске ночью столбик термометра остановится на отметке +19 градусов, днем температура поднимется до +23. Ветер усилится до 8 метров в секунду, но существенных осадков не ожидается — день будет ясным. В Сургуте ночью температура составит +17 градусов, днем прогнозируется до +25. Ветер усилится до 12 метров в секунду и также сохранится ясная погода. В Нижневартовске ночью ожидается +17 градусов, днем воздух прогреется до +26. Ветер достигнет 8 метров в секунду, а небо будет малооблачным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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