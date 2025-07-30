В Пермском крае простятся с двумя земляками, погибшими на СВО

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погибли жители Нытвы (Пермский край). Речь идет об Алексее Порошине и Алексее Бузмакове.
«Они проявили мужество, стойкость и героизм. Они оставались верными воинской присяге до последнего», — отмечается в сообщении администрации Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Алексеем Порошиным запланировано на 31 июля в Доме культуры города Нытва по адресу: проспект Металлургов, 1а. Церемония начнется в 10:00, гражданская панихида — в 11:00. На следующий день, 1 августа, в Доме творчества села Мокино по адресу улица Пономарева, 13б, состоится прощание с Алексеем Бузмаковым. Начало гражданской панихиды — в 11:00.
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