30 июля 2025

В Пермском крае простятся с двумя земляками, погибшими на СВО

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Проститься с бойцами можно будет 31 июля и 1 августа.
Проститься с бойцами можно будет 31 июля и 1 августа. Фото:

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погибли жители Нытвы (Пермский край). Речь идет об Алексее Порошине и Алексее Бузмакове.

«Они проявили мужество, стойкость и героизм. Они оставались верными воинской присяге до последнего», — отмечается в сообщении администрации Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Прощание с Алексеем Порошиным запланировано на 31 июля в Доме культуры города Нытва по адресу: проспект Металлургов, 1а. Церемония начнется в 10:00, гражданская панихида — в 11:00. На следующий день, 1 августа, в Доме творчества села Мокино по адресу улица Пономарева, 13б, состоится прощание с Алексеем Бузмаковым. Начало гражданской панихиды — в 11:00.

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В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погибли жители Нытвы (Пермский край). Речь идет об Алексее Порошине и Алексее Бузмакове. «Они проявили мужество, стойкость и героизм. Они оставались верными воинской присяге до последнего», — отмечается в сообщении администрации Нытвенского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  Прощание с Алексеем Порошиным запланировано на 31 июля в Доме культуры города Нытва по адресу: проспект Металлургов, 1а. Церемония начнется в 10:00, гражданская панихида — в 11:00. На следующий день, 1 августа, в Доме творчества села Мокино по адресу улица Пономарева, 13б, состоится прощание с Алексеем Бузмаковым. Начало гражданской панихиды — в 11:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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