БРИКС готовит мощный ответ на ограничения Трампа

Политолог Мухин: решения Трампа ведут к превращению БРИКС в антизападный блок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БРИКС превращается в реальный антизападный блок на фоне угроз Дональда Трампа, заявил политолог Алексей Мухин
БРИКС превращается в реальный антизападный блок на фоне угроз Дональда Трампа, заявил политолог Алексей Мухин Фото:

Американские пошлины против Бразилии и Индии, угрозы Вашингтона в адрес России и Китая заставляют страны БРИКС превратить объединение в полноценный политический блок. Об этом в интервью URA.RU рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Действия Трампа могут привести и, скорее всего, приведут к институционализации БРИКС как антизападной структуры", — заявил Мухин. По его мнению, страны БРИКС просто вынуждены самоорганизовываться и занимать более активную позицию по разным вопросам.

По сути речь идет о выстраивании альтернативной Западу системы, где не будет санкций и пошлин, добавил собеседник URA.RU. "Пусть они этим занимаются у себя в западном мире, в "райском саду". Не надо лезть к нормальным странам со всем этим непотребством", — подчеркнул политолог.

Ранее Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в отношении стран БРИКС. Кроме того, Индия должна будет заплатить США некий штраф за приобретение российских энергоносителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские пошлины против Бразилии и Индии, угрозы Вашингтона в адрес России и Китая заставляют страны БРИКС превратить объединение в полноценный политический блок. Об этом в интервью URA.RU рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "Действия Трампа могут привести и, скорее всего, приведут к институционализации БРИКС как антизападной структуры", — заявил Мухин. По его мнению, страны БРИКС просто вынуждены самоорганизовываться и занимать более активную позицию по разным вопросам. По сути речь идет о выстраивании альтернативной Западу системы, где не будет санкций и пошлин, добавил собеседник URA.RU. "Пусть они этим занимаются у себя в западном мире, в "райском саду". Не надо лезть к нормальным странам со всем этим непотребством", — подчеркнул политолог. Ранее Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в отношении стран БРИКС. Кроме того, Индия должна будет заплатить США некий штраф за приобретение российских энергоносителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...