БРИКС готовит мощный ответ на ограничения Трампа

Американские пошлины против Бразилии и Индии, угрозы Вашингтона в адрес России и Китая заставляют страны БРИКС превратить объединение в полноценный политический блок. Об этом в интервью URA.RU рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Действия Трампа могут привести и, скорее всего, приведут к институционализации БРИКС как антизападной структуры", — заявил Мухин. По его мнению, страны БРИКС просто вынуждены самоорганизовываться и занимать более активную позицию по разным вопросам.
По сути речь идет о выстраивании альтернативной Западу системы, где не будет санкций и пошлин, добавил собеседник URA.RU. "Пусть они этим занимаются у себя в западном мире, в "райском саду". Не надо лезть к нормальным странам со всем этим непотребством", — подчеркнул политолог.
Ранее Трамп заявил, что намерен ввести пошлины в отношении стран БРИКС. Кроме того, Индия должна будет заплатить США некий штраф за приобретение российских энергоносителей.
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