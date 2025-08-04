Венгерская газета разоблачила новую жестокость украинских властей

Украинские власти уклоняются от расследования гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который, по данным венгерских СМИ, был жестоко избит сотрудниками призывного пункта в Берегово за отказ идти на фронт. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.
«Семья 45-летнего Шебештьена, обладателя украинского и венгерского гражданства, утверждает, что Государственное бюро расследований Украины отказалось возбуждать дело, объяснив это отсутствием достаточных доказательств. Украинские власти хотят скрыть гибель венгра в Берегово», — цитирует издание слова родственников. По их информации, семья намерена добиться расследования через суд.
По сведениям Magyar Nemzet, Шебештьен был задержан украинскими силовиками на улице в середине июня и доставлен на призывной пункт, где подвергся избиению за отказ участвовать в боевых действиях. 6 июля мужчина скончался в больнице от полученных травм, а через три дня был похоронен в родном городе.
Ранее власти Венгрии обратились к Евросоюзу с требованием ввести санкции против сотрудников украинского Минобороны, которых считают причастными к гибели Шебештьена, и вызвали украинского посла для разъяснений. Венгерская сторона настаивает на расследовании обстоятельств его смерти и подчеркивает, что случаи принудительной мобилизации на Украине сопровождаются насилием.
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