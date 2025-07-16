Венгрия хочет ввести санкции против украинских военачальников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Венгрия попросила ЕС наложить санкции на трех работников Минобороны Украины
Венгрия попросила ЕС наложить санкции на трех работников Минобороны Украины Фото:

Венгрия обратилась к Евросоюзу с требованием ввести санкции против троих сотрудников украинского Минобороны, которых считают причастными к гибели 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале.

По его словам, "международно признанным фактом" является практика принудительной мобилизации на Украине, которая нередко сопровождается насилием и приводит к трагическим последствиям. Шебештьен, по данным венгерской газеты Magyar Nemzet, умер в больнице спустя три недели после того, как его, по словам родственников, силой задержали сотрудники украинского военкомата, избили и отправили на призывной пункт. Сестра погибшего опубликовала видео, на котором видно, как украинские военные издеваются над мужчиной. МИД Венгрии вызвал украинского посла и потребовал разъяснений по ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия обратилась к Евросоюзу с требованием ввести санкции против троих сотрудников украинского Минобороны, которых считают причастными к гибели 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале. По его словам, "международно признанным фактом" является практика принудительной мобилизации на Украине, которая нередко сопровождается насилием и приводит к трагическим последствиям. Шебештьен, по данным венгерской газеты Magyar Nemzet, умер в больнице спустя три недели после того, как его, по словам родственников, силой задержали сотрудники украинского военкомата, избили и отправили на призывной пункт. Сестра погибшего опубликовала видео, на котором видно, как украинские военные издеваются над мужчиной. МИД Венгрии вызвал украинского посла и потребовал разъяснений по ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...