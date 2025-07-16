Венгрия хочет ввести санкции против украинских военачальников

Венгрия обратилась к Евросоюзу с требованием ввести санкции против троих сотрудников украинского Минобороны, которых считают причастными к гибели 45-летнего закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале.
По его словам, "международно признанным фактом" является практика принудительной мобилизации на Украине, которая нередко сопровождается насилием и приводит к трагическим последствиям. Шебештьен, по данным венгерской газеты Magyar Nemzet, умер в больнице спустя три недели после того, как его, по словам родственников, силой задержали сотрудники украинского военкомата, избили и отправили на призывной пункт. Сестра погибшего опубликовала видео, на котором видно, как украинские военные издеваются над мужчиной. МИД Венгрии вызвал украинского посла и потребовал разъяснений по ситуации.
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