Власти ХМАО раскрыли сроки начала отопительного сезона

Отопление в школы и больницы ХМАО начнут подавать с 1 сентября
Отопление в школы и больницы ХМАО начнут подавать с 1 сентября Фото:

В Югре муниципалитеты готовятся к зиме. Отопительный сезон в социальных учреждениях стартует уже 1 сентября.

"Муниципалитеты региона получили финансирование на подготовку к зимнему периоду. В социальные учреждения — школы, больницы, тепло начнут подавать с 1 сентября", — следует из сообщения официального канала властей ХМАО "Югра Z".

В жилых дома батареи будут включать, когда будет достигнута устойчивая средняя суточная температура ниже +8°C . Уточняется, что сейчас готовность жилищного фонда к зиме составляет 53%, котельных — 65%, тепловых сетей — 67%.

