Магнитные штормы наступают: чем обернется конец лета 2025 для метеозависимых

Август выдался относительно спокойным: первые дни месяца не принесли сильных магнитных колебаний, и планета могла немного «перевести дыхание». Но уже во второй половине месяца астрофизики прогнозируют несколько вспышек, которые повлияют на магнитосферу Земли. URA.RU собрало подробный прогноз по дням, чтобы понимать, когда ждать всплесков и как беречь себя в этот период.
Солнечные вспышки и активность Солнца в августе 2025
Начало августа выдалось спокойным: крупных вспышек на Солнце почти не наблюдалось, индекс активности оставался невысоким, и Земля «переводила дыхание». Но во второй половине месяца ситуация начала меняться — активность нашей звезды постепенно росла.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 17 августа индекс солнечной активности составил 4,6 из 10 возможных баллов, а за сутки было зафиксировано четыре вспышки класса C. Это обычные по силе вспышки, но их количество свидетельствует о повышении активности Солнца.
Первая вспышка дня произошла в полночь, класс C3.2, затем следовали вспышки в 04:26 (C1.6), 06:15 (C2.0) и 07:11 (C1.8). Все они связаны с активными зонами на поверхности Солнца, в основном с областями 4172 и 4180.
Особое внимание ученых привлекает корональная дыра на Солнце, которая за последние сутки выросла на 50%. Именно она станет источником мощного солнечного ветра, который в ближайшие дни может воздействовать на магнитосферу Земли.
Прогноз магнитных бурь: конец июля 2025 года
- 17 июля — день спокойный, магнитосфера в норме, всего 1,5 балла, зеленый уровень. Отличное время для прогулок и активности на свежем воздухе.
- 18 июля — возбуждение магнитосферы усиливается, 4 балла, оранжевый уровень. В этот день метеозависимые могут чувствовать головные боли, слабость или раздражительность.
- 19 июля — максимум активности, начинается магнитная буря 5-бальной интенсивности, красный уровень. Стоит заранее подготовиться: избегать стрессов, давать себе отдых, следить за самочувствием.
- 20–27 июля — относительное затишье, магнитосфера спокойна, до 2 баллов, зеленый уровень. Несмотря на это, период чуть выше нормы, поэтому людям, чувствительным к перепадам, лучше сохранять умеренную активность.
- 28–30 июля — снова возбужденная магнитосфера, 4 балла, оранжевый уровень. Возможны колебания давления, сонливость, усталость.
- 31 июля — небольшой спад, 3 балла, зеленый уровень, все в норме.
Прогноз на начало августа 2025 года
- 1–2 августа — спокойные дни, 2 балла, зеленый уровень. Можно планировать важные дела на открытом воздухе.
- 3–4 августа — магнитосфера снова возбуждена, 4 балла, оранжевый уровень. Медицинские специалисты советуют внимательнее относиться к самочувствию.
- 5 августа — сильная магнитная буря, 5 баллов, красный уровень. В этот день лучше минимизировать физические и эмоциональные нагрузки.
- 6 августа — остаточное возбуждение, 4 балла, оранжевый уровень.
- 7 августа — очередная мощная магнитная буря, 5 баллов, красный уровень. Стоит заранее подготовить меры профилактики для здоровья.
Что такое магнитные бури и как они возникают
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Основные источники — солнечные вспышки и корональные выбросы массы — поток плазмы и магнитного поля, выбрасываемый с поверхности звезды. Когда эти потоки достигают Земли, магнитосфера реагирует возмущением, которое фиксируется как магнитная буря.
Интенсивность магнитной бури оценивается по балльной шкале от 1 до 9:
- 1–2 балла — зеленый уровень: минимальные колебания, практически не ощущаются.
- 3–4 балла — желтый уровень: слабые возмущения, метеозависимые могут ощущать легкую слабость, сонливость или раздражительность.
- 5–6 баллов — оранжевый уровень: умеренные бури, могут проявляться головные боли, скачки давления, нарушение сна и концентрации.
- 7–9 баллов — красный уровень: сильные магнитные бури, заметно влияют на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызывают колебания давления, сердцебиение, повышенную утомляемость.
Пока ученые официально не доказали влияние бурь на человека. Но многие жалуются, что ощущают на себе ее воздействие.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, специалисты советуют:
- Следить за прогнозами и графиком бурь. Планировать важные дела на дни с низкой активностью (1–2 балла).
- Ограничить стресс и физические нагрузки в дни с высокой активностью (5–9 баллов). Легкие прогулки предпочтительнее интенсивных тренировок.
- Контролировать давление и самочувствие, особенно у людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми проблемами.
- Сон и отдых. Полноценный сон помогает организму переносить возмущения магнитосферы легче.
- Гидратация и питание. Поддержка водного баланса и легкая пища снижают нагрузку на сердце и сосуды.
- Комфорт дома. Снижайте шум, проветривайте помещения, используйте мягкое освещение и отдыхайте, если чувствуете раздражительность или слабость.
Факты о магнитных бурях
- Космические ураганы существуют. В 2014 году над Северным полюсом зафиксировали редкий космический ураган — мощная электромагнитная буря диаметром более 620 миль, которая пришлась на период минимальной солнечной активности. Этот феномен получил название «космический ураган». Он вызвал искажения GPS-сигналов и магнитные колебания, но не представлял угрозы для жизни на Земле.
- Солнечные вспышки могут быть горячее Солнца. Температура в эпицентре солнечной вспышки может достигать нескольких миллионов градусов Цельсия, что значительно выше температуры самого Солнца, составляющей около 5,500 градусов. Эти температуры появляются из-за того, что частицы на Солнце быстро разгоняются и сталкиваются друг с другом.
- Магнитные бури могут повлиять на работу спутников. Солнечные вспышки и выбросы массы с Солнца могут вызывать аномалии в ионосфере, из-за чего спутники работают нестабильно: GPS может давать ошибки, а связь временами прерывается.
- Солнечные бури могут влиять на другие планеты. Солнечные бури действуют не только на Землю: они могут менять магнитные поля и атмосферу других планет, например Марса и Венеры, вызывая колебания их магнитосфер и атмосферных условий.
- Магнитные бури могут влиять на здоровье человека. Есть мнение, что геомагнитные бури влияют на самочувствие человека, особенно у метеозависимых людей. Некоторые исследования показывают, что повышенная магнитная активность может провоцировать стресс, головные боли и проблемы со сном у чувствительных. Впрочем, официально научное сообщество влияние магнитных бурь на человека пока не подтвердило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.