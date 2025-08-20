ФСБ ликвидировала работавших на Украину диверсантов в Брянской области

Российские силовые органы ликвидировали диверсионную группу Службы специальных операций Украины в Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое передает РИА Новости. Отмечается, что ДРГ курировалась главным управлением разведки Минобороны Украины и должна была совершить диверсии и теракты на территории России.
В операции по задержанию диверсантов участвовали сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД. По информации ФСБ, подготовка группы велась при поддержке западных спецслужб. Контроль и обучение диверсантов осуществлялись не только на территории Украины, но и в Литве, Эстонии и Норвегии.
