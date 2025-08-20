ФСБ уничтожила троих диверсантов Киева, готовивших теракт в Брянской области

В Брянской области сотрудники ФСБ России уничтожили троих украинских диверсантов и задержали еще троих, действовавших в составе диверсионно-разведывательной группы. Она планировала совершить теракты на объектах транспорта на территории РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, текст которого передает РИА Новости. По данным ведомства, у участников диверсионно-разведывательной группы изъяли шесть автоматических винтовок американского производства с глушителями, 16 килограммов пластичной взрывчатки из Чехии, детонаторы, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию для связи с руководством Главного управления разведки Минобороны Украины.
ФСБ отмечает, что задержанные уже дают признательные показания. Отмечается, что диверсанты причастны к подрыву железнодорожного полотна в сентябре 2024 года в Новооскольском районе Белгородской области и готовили другие теракты на территории России. В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — заключении под стражу.
Ранее стало известно, что ДРГ проходила обучение в странах Балтии и Норвегии. В ЦОС ФСБ уточнили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для квалификации действий задержанных по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, контрабанде, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном пересечении государственной границы РФ.
