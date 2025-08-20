ФСБ уничтожила троих диверсантов Киева, готовивших теракт в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ФСБ ликвидировали украинских диверсантов
Сотрудники ФСБ ликвидировали украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области сотрудники ФСБ России уничтожили троих украинских диверсантов и задержали еще троих, действовавших в составе диверсионно-разведывательной группы. Она планировала совершить теракты на объектах транспорта на территории РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, текст которого передает РИА Новости. По данным ведомства, у участников диверсионно-разведывательной группы изъяли шесть автоматических винтовок американского производства с глушителями, 16 килограммов пластичной взрывчатки из Чехии, детонаторы, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию для связи с руководством Главного управления разведки Минобороны Украины.

ФСБ отмечает, что задержанные уже дают признательные показания. Отмечается, что диверсанты причастны к подрыву железнодорожного полотна в сентябре 2024 года в Новооскольском районе Белгородской области и готовили другие теракты на территории России. В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — заключении под стражу. 

Ранее стало известно, что ДРГ проходила обучение в странах Балтии и Норвегии. В ЦОС ФСБ уточнили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для квалификации действий задержанных по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, контрабанде, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном пересечении государственной границы РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области сотрудники ФСБ России уничтожили троих украинских диверсантов и задержали еще троих, действовавших в составе диверсионно-разведывательной группы. Она планировала совершить теракты на объектах транспорта на территории РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, текст которого передает РИА Новости. По данным ведомства, у участников диверсионно-разведывательной группы изъяли шесть автоматических винтовок американского производства с глушителями, 16 килограммов пластичной взрывчатки из Чехии, детонаторы, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию для связи с руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ отмечает, что задержанные уже дают признательные показания. Отмечается, что диверсанты причастны к подрыву железнодорожного полотна в сентябре 2024 года в Новооскольском районе Белгородской области и готовили другие теракты на территории России. В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — заключении под стражу.  Ранее стало известно, что ДРГ проходила обучение в странах Балтии и Норвегии. В ЦОС ФСБ уточнили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для квалификации действий задержанных по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, контрабанде, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном пересечении государственной границы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...