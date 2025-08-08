В ночь на 8 августа 2008 года военные Грузии нанесли удар по территории Южной Осетии, разрушив ее столицу — город Цхинвал. Среди местных жителей числились и россияне. В ответ на обострение ситуации и для защиты своих граждан Россия ввела войска в Южную Осетию, с потерями в живой силе вытеснив грузинских бойцов из республики. Сегодня МИД Грузии выступило с требованием к Москве вывести свои подразделения из Абхазии и Южной Осетии, а также отказаться от признания независимости этих регионов — грузинская сторона до сих пор рассматривает их свои территории. Как проходила российская операция в Южной Осетии и Абхазии — в фоторепортаже URA.RU.
В документе грузинского МИД говорится о соблюдении Москвой положений соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Также власти страны отметили, что не намерены заключать соглашение о неприменении силы с представителями Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь, премьер официального Тбилиси Ираклий Кобахидзе сообщил, что ответственность за начало конфликта в 2008 году лежит на бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили — его антидемократический и кровавый режим дал старт боям по заказу deep state («глубинное государство»).
