В Ленобласти сбили беспилотники

В Ленобласти было уничтожено четыре беспилотника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кенгисеппском районе уничтожено 4 БПЛА
В Кенгисеппском районе уничтожено 4 БПЛА Фото:

В Ленинградской области силами ПВО было уничтожено четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Силами ПВО четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Никто не пострадал, ничто не разрушено. 

В ночь с 23 на 24 августа произошли массовые атаки беспилотников ВСУ. Вечером 23 августа беспилотник безуспешно пытался атаковать Москву. В аэропортах нескольких аэропортов были введены ограничения. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области силами ПВО было уничтожено четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Силами ПВО четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Никто не пострадал, ничто не разрушено.  В ночь с 23 на 24 августа произошли массовые атаки беспилотников ВСУ. Вечером 23 августа беспилотник безуспешно пытался атаковать Москву. В аэропортах нескольких аэропортов были введены ограничения. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...