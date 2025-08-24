Освобожденные из украинского плена российские военные поблагодарили президента Владимира Путина за возвращение домой. Видео Минобороны России есть в распоряжении URA.RU.
«Мы приехали наконец-то домой в Россию. Спасибо Минобороны России, президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — приводит слова одного из военнослужащих российское военное ведомство.
Кроме того, на опубликованных кадрах освобожденные военнослужащие совершают телефонные звонки своим родным и близким, сообщая о возвращении на родину. В Минобороны уточнили, что сейчас все военные приехали в Белоруссию и получили необходимую помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.