Российские военные поблагодарили Путина за освобождение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные поговорили с родными и близкими после освобождения из плена
Российские военные поговорили с родными и близкими после освобождения из плена Фото:

Освобожденные из украинского плена российские военные поблагодарили президента Владимира Путина за возвращение домой. Видео Минобороны России есть в распоряжении URA.RU. 

«Мы приехали наконец-то домой в Россию. Спасибо Минобороны России, президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — приводит слова одного из военнослужащих российское военное ведомство.

Кроме того, на опубликованных кадрах освобожденные военнослужащие совершают телефонные звонки своим родным и близким, сообщая о возвращении на родину. В Минобороны уточнили, что сейчас все военные приехали в Белоруссию и получили необходимую помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобожденные из украинского плена российские военные поблагодарили президента Владимира Путина за возвращение домой. Видео Минобороны России есть в распоряжении URA.RU.  «Мы приехали наконец-то домой в Россию. Спасибо Минобороны России, президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — приводит слова одного из военнослужащих российское военное ведомство. Кроме того, на опубликованных кадрах освобожденные военнослужащие совершают телефонные звонки своим родным и близким, сообщая о возвращении на родину. В Минобороны уточнили, что сейчас все военные приехали в Белоруссию и получили необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...