Рыбацкие семьи поборются за денежный приз на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Участникам разрешено использовать любые виды прикормки
Участникам разрешено использовать любые виды прикормки

В Ханты-Мансийске устроят любительский рыболовный чемпионат, на котором разыграют 30 тысяч рублей. К участию приглашают семьи. Положение о чемпионате организаторы опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Соревнования проводятся в командном зачете. Команда — рыболовная семья от трех до пяти человек. Разрешается применение любых видов прикормки и насадки. За исключением рыбы в переработанном виде, икры рыбы и муравьев», — следует из документа.

Из-за особенностей береговой линии участие в чемпионате смогут принять не более 50 команд. Рыбаки смогут воспользоваться поплавочной или донной удочкой, а также спиннингом. Входить в воду при это запрещено. Победителем станет команда с наибольшим весом улова, ей достанется главный приз — 30 тысяч рублей.

