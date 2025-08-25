Рыбацкие семьи поборются за денежный приз на соревнованиях в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске устроят любительский рыболовный чемпионат, на котором разыграют 30 тысяч рублей. К участию приглашают семьи. Положение о чемпионате организаторы опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
«Соревнования проводятся в командном зачете. Команда — рыболовная семья от трех до пяти человек. Разрешается применение любых видов прикормки и насадки. За исключением рыбы в переработанном виде, икры рыбы и муравьев», — следует из документа.
Из-за особенностей береговой линии участие в чемпионате смогут принять не более 50 команд. Рыбаки смогут воспользоваться поплавочной или донной удочкой, а также спиннингом. Входить в воду при это запрещено. Победителем станет команда с наибольшим весом улова, ей достанется главный приз — 30 тысяч рублей.
