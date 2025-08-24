24 августа 2025

В Сургуте уличные торговцы режут баранов во дворе дома. Видео

Торговцы режут животных прямо под окнами дома
Торговцы режут животных прямо под окнами дома Фото:

Во дворе дома на улице Ленина, 62 в Сургуте уличные торговцы зарезали баранов для дальнейшей продажи. Жители многоэтажки пожаловались на это мэру города Максиму Слепову.

«Иностранные рабочие организовали во дворе палаточную торговлю бараниной. Животных разделывают прямо на асфальте — стоит сильная вонь, на земле кровь», — пишут сургутяне в telegram-канале главы города.

По словам жильцов, убой проходит в темное время суток, после чего мясо продают в палатке. При этом все действия происходят в антисанитарных условиях.

В администрации города сообщили, что информация передана в полицию. «Сотрудники проводят проверку по данному факту», — уточнили в УМВД Югры.

Видео — К-Информ Сургут/Tg

