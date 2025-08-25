Королева красоты из ХМАО отправилась выживать на остров в Таиланд ради денег

Дарья Букаринова из Ханты-Мансийска, выигравшая окружной конкурс красоты, снялась в телешоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Участникам, претендующим на денежный приз, предстояло выживать на острове в Таиланде.
«Это самое жесткое шоу, в котором я принимала участие. Голод, холод и дожди, нескончаемый стресс…», — рассказала югорчанка в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Букаринова победила в конкурсе красоты «Мисс и Миссис Югра —2025». Девушка владеет в Ханты-Мансийске лофт-пространством. В шоу приняли участие десятки человек. Ради выигрыша в размере 10 миллионов рублей они месяц выживали на в условиях дикой природы, борясь за иммунитет, продукты и другие бонусы.
Ранее URA.RU рассказывало про блогера из ХМАО Евгению Кривцову, которая отправилась в джунгли Колумбии на съемки шоу «Звезды в джунглях». Она призналась, что всем участникам приходилось спать в кровати с червями, пить из одной бутылки и готовить еду в чайнике.
