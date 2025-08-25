В столице ХМАО рецидивист зарезал ножом приятеля

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя из-за подозрений в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
«Обвиняемый находился в квартире у знакомых в доме на ул. Гагарина, где в компании хозяев и еще одного гостя распивал спиртное. В ходе конфликта на почве алкогольного опьянения он нанес несколько ударов ножом в грудь 50-летнему мужчине», — сообщили в пресс-службе.
Получивший ранения житель сумел сбежать из квартиры, но скончался возле соседнего дома от полученных ранений. Нападавший мужчина признался в содеянном, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
