В столице ХМАО рецидивист зарезал ножом приятеля

В Ханты-Мансийске мужчина убил знакомого во время дружеского застолья
В Ханты-Мансийске мужчина убил знакомого во время дружеского застолья

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя из-за подозрений в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

«Обвиняемый находился в квартире у знакомых в доме на ул. Гагарина, где в компании хозяев и еще одного гостя распивал спиртное. В ходе конфликта на почве алкогольного опьянения он нанес несколько ударов ножом в грудь 50-летнему мужчине», — сообщили в пресс-службе.

Получивший ранения житель сумел сбежать из квартиры, но скончался возле соседнего дома от полученных ранений. Нападавший мужчина признался в содеянном, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

