Власти ХМАО выделят деньги жителям поселка, где шторм повредил десятки домов

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о выделении дополнительной финансовой поддержки жителям Березово, пострадавшим от шторма. Об этом сообщил глава региона в личном telegram-канале.
«Выделяем дополнительную финансовую поддержку гражданам, пострадавшим в результате опасных метеорологических явлений летом этого года на территории Березово. Средства пойдут на единовременные выплаты и материальную поддержку», — написал губернатор.
Ранее URA.RU сообщало о сильном ветре с порывами до 25 м/с, грозе, дожде и граде в Березово 11 июня, после которого было повреждено около 25 жилых строений, а один ребенок получил травмы. Тогда власти заверили, что потребности во временном размещении у местных жителей не возникли.
