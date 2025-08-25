Власти ХМАО выделят деньги жителям поселка, где шторм повредил десятки домов

Власти ХМАО выделили деньги жителям Березово, пострадавшим от шторма
Власти ХМАО выделили деньги жителям Березово, пострадавшим от шторма

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о выделении дополнительной финансовой поддержки жителям Березово, пострадавшим от шторма. Об этом сообщил глава региона в личном telegram-канале.

«Выделяем дополнительную финансовую поддержку гражданам, пострадавшим в результате опасных метеорологических явлений летом этого года на территории Березово. Средства пойдут на единовременные выплаты и материальную поддержку», — написал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало о сильном ветре с порывами до 25 м/с, грозе, дожде и граде в Березово 11 июня, после которого было повреждено около 25 жилых строений, а один ребенок получил травмы. Тогда власти заверили, что потребности во временном размещении у местных жителей не возникли.

