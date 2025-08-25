В ХМАО для детей мигрантов закупили специальные учебники по русскому языку. Фото

В этом году в ХМАО докуплена вся линейка учебников для детей-мигрантов
В этом году в ХМАО докуплена вся линейка учебников для детей-мигрантов Фото:

В школах Югры появились специальные учебники по русскому языку для иностранцев. По ним дети занимаются в центрах тестирования и на дополнительных уроках в школах, сообщила URA.RU заместитель директора департамента образования и науки ХМАО Инна Святченко.

«Первая часть учебников была приобретена в прошлом году. В этом году закуплена вся линейка для учеников с первого по одиннадцатый класс», — пояснила Святченко.

Учебники передают в школы, на базе которых работают центры тестирования для иностранцев. Пособия также используют во время дополнительных занятий с уже зачисленными в образовательное учреждение детьми.

В книгах собраны задания, которые соответствуют возрасту школьников. Есть материалы для развития устной и письменной речи, диалоги для общения со сверстниками. Одна из тем посвящена блюдам русской кухни — борщу, гуляшу, ухе. Ученикам предлагается ситуация: находясь в кафе, выбрать, что заказать на обед.

Ранее URA.RU сообщало, что треть детей мигрантов в ХМАО не смогли сдать экзамен по русскому языку. Без положительного заключения ребенка не примут в школу. Пересдать тест можно через три месяца, и при успешном результате иностранца обязаны зачислить даже в середине учебного года.

